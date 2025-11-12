Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в эфире 24 Канала отметила, что Запад ожидает четких шагов от Владимира Зеленского. Она намекнула, что именно реакция президента определит, сохранится ли доверие к Украине среди ее союзников.

Смотрите также После коррупционного скандала с Миндичем: сможет ли Зеленский спасти доверие партнеров

Как международные партнеры отреагировали на скандал?

После обнародования пленок НАБУ историю с "Энергоатомом" обсуждают и за рубежом. Западные партнеры внимательно следят, сможет ли украинская власть дать прозрачный ответ на обвинения в коррупции.

Наши партнеры ждут реакции Зеленского. Тридцати секунд, которые он посвятил этому в обращении, – недостаточно, чтобы удовлетворить украинское общество и западных союзников,

– сказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Она объяснила, что партнеры ожидают не формальных заявлений, а конкретных действий. От реакции президента зависит дальнейшая поддержка Украины со стороны ЕС и США. Если власть проигнорирует расследование, это может повлиять на готовность партнеров инвестировать в стратегические проекты.

Президент должен прекратить покрывать коррупционное окружение

В Центре противодействия коррупции отметили, что глава государства должен сделать выбор: поддержать работу антикоррупционных органов или отказаться от приближенных, которые злоупотребляют властью. От этого зависит, сможет ли Украина сохранить доверие международных партнеров.

Президент должен отпустить всех этих любих друзей, близких соратников, которые наживаются на близости к телу, и позволить НАБУ и САП выполнить свою работу,

– подчеркнула Каленюк.

Она напомнила, что детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов, который расследовал дело "Миндичгейт", находится под стражей уже несколько месяцев. Такая ситуация, по ее словам, выглядит как давление на антикоррупционную систему. Президенту стоит прекратить влияние ГПУ, ГБР и СБУ на независимые расследования, чтобы сохранить доверие общества и партнеров.

Украине нужно обновление управления государством

В Центре противодействия коррупции считают, что страна оказалась в кризисе из-за чрезмерной концентрации власти в руках приближенных к президенту людей. Именно они превратили государственные должности в инструмент обогащения во время войны.

Мы видим, до чего довели государство эти пять менеджеров,

– подчеркнула Каленюк.

Она объяснила, что такие действия парализуют эффективное руководство страной. В головах чиновников осталось желание воровать, а не спасать государство. Чтобы восстановить доверие, власти нужно привлечь профессиональных технократов и дать антикоррупционным органам работать независимо.

Шанс восстановить доверие Запада еще есть. Для этого нужно не бороться с расследованиями, а показать, что антикоррупционные институты в Украине действуют независимо и эффективно.

Мы можем выйти из этого сильнее, если президент поддержит НАБУ и САП. Это покажет, что демократия в Украине работает, а антикоррупционные органы выполняют свою работу и это ожидания и народа, и наших западных партнеров,

– сказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Она подчеркнула, что поддержка Запада держится на доверии, которое пошатнулось из-за давления на следователей. Однако ситуацию можно исправить, если власть признает ошибки, отмежевается от коррупционных связей и покажет политическую волю к очистке системы.

Что известно о коррупционном скандале в энергетике?