11 листопада стало відомо, що у справі про масштабну корупцію в енергетиці сім осіб отримали підозри. Серед них і колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, передає 24 Канал.

Яку запобіжку обрали Миронюку?

У плівках НАБУ, де учасники корупційної схеми обговорюють свої махінації, Миронюк згадується під прізвиськом "Рокет".

Ексрадник Галущенка у суді: дивіться відео

Зрештою Ігорю Миронюку, ексраднику колишнього міністра енергетики Галущенка, якого підозрюють у справі про ймовірну корупцію на контрактах "Енергоатому", обрали запобіжний захід. Суспільне пише, що суд вирішив відправити посадовцю під варту до 8 січня 2026 року з альтернативою застави в розмірі 126 мільйонів гривень.

Як стверджував прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури під час засідання, Миронюк був не лише одним із виконавців схеми "відмивання" грошей в "Енергоатомі", а й сприяв залученню бізнесменів Міндіча та Цукермана.

Водночас адвокат підозрюваного заявив, що прокурор навмисно "завищує" обвинувачення проти Миронюка. Сторона захисту також стверджує, що той "ніколи не мав службових повноважень у сферах діяльності Міненерго та Енергоатому" і "ніколи не був радником міністрів".

У разі внесення застави, Миронюк має виконувати низку обов'язків:

прибувати за першим викликом до органу досудового розслідування,

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон,

не відлучатися з місця проживання,

утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

У ході судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд застосувати до Миронюка запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 136 мільйонів 620 тисяч гривень застави.

Довідка: Ігор Миронюк – ексрадник міністра енергетики Германа Галущенка та колишній помічник Андрія Деркача, проросійського політика та колишнього нардепа, який втік до Росії після початку повномасштабного вторгнення та тепер працює там сенатором.

Нагадаємо, що, окрім Миронюка, підозри отримали бізнесмен, який керував злочинним угрупованням, виконавчий директор НАЕК "Енергоатом" та чотири працівники бек-офісу в Києві, які займались "відмиванням коштів". Затримати вдалося 5 підозрюваних.

Відомо, що очільник організації – співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч – втік з України вночі 10 листопада. Вже вранці до бізнесмена прийшли з обшуками.

