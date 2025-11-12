11 ноября стало известно, что в деле о масштабной коррупции в энергетике семь человек получили подозрения. Среди них и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, передает 24 Канал.

Какую меру пресечения избрали Миронюку?

В пленках НАБУ, где участники коррупционной схемы обсуждают свои махинации, Миронюк упоминается под прозвищем "Рокет".

В конце концов Игорю Миронюку, экс-советнику бывшего министра энергетики Галущенко, которого подозревают по делу о возможной коррупции на контрактах "Энергоатома", избрали меру пресечения. Суспильне пишет, что суд решил отправить чиновнику под стражу до 8 января 2026 года с альтернативой залога в размере 126 миллионов гривен.

Как утверждал прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры во время заседания, Миронюк был не только одним из исполнителей схемы "отмывания" денег в "Энергоатоме", но и способствовал привлечению бизнесменов Миндича и Цукермана.

В то же время адвокат подозреваемого заявил, что прокурор намеренно "завышает" обвинения против Миронюка. Сторона защиты также утверждает, что тот "никогда не имел служебных полномочий в сферах деятельности Минэнерго и Энергоатома" и "никогда не был советником министров".

В случае внесения залога, Миронюк должен выполнять ряд обязанностей:

прибывать по первому вызову в орган досудебного расследования,

сдать на хранение паспорта для выезда за границу,

не отлучаться с места жительства,

воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд применить к Миронюку меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 136 миллионов 620 тысяч гривен залога.

Справка: Игорь Миронюк – экс-советник министра энергетики Германа Галущенко и бывший помощник Андрея Деркача, пророссийского политика и бывшего нардепа, который бежал в Россию после начала полномасштабного вторжения и теперь работает там сенатором.

Напомним, что, кроме Миронюка, подозрения получили бизнесмен, который руководил преступной группировкой, исполнительный директор НАЭК "Энергоатом" и четыре работника бэк-офиса в Киеве, которые занимались "отмыванием средств". Задержать удалось 5 подозреваемых.

Известно, что глава организации – совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич – сбежал из Украины в ночь на 10 ноября. Уже утром к бизнесмену пришли с обысками.

