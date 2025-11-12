11 ноября стало известно, что в деле о масштабной коррупции в энергетике семь человек получили подозрения. Среди них и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, передает 24 Канал.
Смотрите также Миндич выехал из Украины по собственному паспорту: СМИ объяснили, как это могло произойти
Какую меру пресечения избрали Миронюку?
В пленках НАБУ, где участники коррупционной схемы обсуждают свои махинации, Миронюк упоминается под прозвищем "Рокет".
Экс-советник Галущенко в суде: смотрите видео
В конце концов Игорю Миронюку, экс-советнику бывшего министра энергетики Галущенко, которого подозревают по делу о возможной коррупции на контрактах "Энергоатома", избрали меру пресечения. Суспильне пишет, что суд решил отправить чиновнику под стражу до 8 января 2026 года с альтернативой залога в размере 126 миллионов гривен.
Как утверждал прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры во время заседания, Миронюк был не только одним из исполнителей схемы "отмывания" денег в "Энергоатоме", но и способствовал привлечению бизнесменов Миндича и Цукермана.
В то же время адвокат подозреваемого заявил, что прокурор намеренно "завышает" обвинения против Миронюка. Сторона защиты также утверждает, что тот "никогда не имел служебных полномочий в сферах деятельности Минэнерго и Энергоатома" и "никогда не был советником министров".
В случае внесения залога, Миронюк должен выполнять ряд обязанностей:
- прибывать по первому вызову в орган досудебного расследования,
- сдать на хранение паспорта для выезда за границу,
- не отлучаться с места жительства,
- воздержаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.
В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд применить к Миронюку меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 136 миллионов 620 тысяч гривен залога.
Справка: Игорь Миронюк – экс-советник министра энергетики Германа Галущенко и бывший помощник Андрея Деркача, пророссийского политика и бывшего нардепа, который бежал в Россию после начала полномасштабного вторжения и теперь работает там сенатором.
Напомним, что, кроме Миронюка, подозрения получили бизнесмен, который руководил преступной группировкой, исполнительный директор НАЭК "Энергоатом" и четыре работника бэк-офиса в Киеве, которые занимались "отмыванием средств". Задержать удалось 5 подозреваемых.
Известно, что глава организации – совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич – сбежал из Украины в ночь на 10 ноября. Уже утром к бизнесмену пришли с обысками.
Что известно об операции "Мидас"?
На разоблачение масштабной коррупции на контрактах "Энергоатома" у НАБУ ушло 15 месяцев расследования.
Детективы выяснили, что группа влиятельных людей создали систему. Предприятия, которые хотели сотрудничать с "Энергоатомом", они заставляли отдавать 10 – 15% от стоимости контракта.
Если компания отказывалась, ей могли заблокировать оплату за уже выполненные работы или лишить статуса поставщика.
Все полученные средства проходили через специальный "бек-офис" в центре Киева, который занимался их легализацией. Известно, что сумма "отмытых" денег составляет 100 миллионов долларов.