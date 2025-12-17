Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Елены Шабуниной в фейсбуке.
К теме Скандал со "слитыми интимными фото": в Офисе генпрокурора ответили на обвинения Шабунина
Что сказала жена Шабунина о "слитых" интимных фото мужа?
Елена Шабунина ответила на вопрос, который задавали в сети, зачем ее мужу вообще делать откровенные фото. Женщина отметила, что снимки были предназначены именно ей, а не "полстраны".
С началом полномасштабного вторжения мы с детьми выехали за границу. Мы с мужем пытались поддерживать близость любыми доступными нам способами. Так же в периоды, когда он по службе (находился – 24 Канале) на Востоке,
– отметила Шабунина.
Психотерапевт подчеркнула, что интимность в паре для того и интимность, чтобы быть для двоих. Поэтому она и ее муж развивают и поддерживают ее тем способом, который сейчас им доступен.
"Мы перебрасываемся друг с другом довольно откровенными фотографиями, а еще мы говорим, смеемся, делаем видеозвонки, записываем голосовые и кружочки, флиртуем, ссоримся, а порой даже обращаемся к семейному психологу", – объяснила Елена Шабунина.
Женщина резюмировала, что сохранять отношения на расстоянии трудно, но возможно, поэтому она и ее муж использовали и будут использовать для себя все идеи и способы это сделать, которые сейчас доступны.
Кстати, говоря о скандале со "сливом" интимных фото Виталия Шабунина, нардеп Анастасия Радина в эфире 24 Канала отметила, что эта ситуация на самом деле очень простая и отвратительная. И, несмотря на нынешнюю доступную информацию, есть только одно место, из которого могли появиться эти фотографии – это Государственное бюро расследований или Офис генпрокурора.
Что известно о скандале со "слитыми" фото Шабунина?
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вечером 16 декабря обвинил работников ГБР и ОГП в распространении его интимных фото, изъятых из его телефона во время обыска 11 июля. Сами фотографии оказались в телеграмм-каналах и разлетелись по сети.
В Офисе генпрокурора в комментарии 24 Каналу отрицают причастность к распространению интимных фото Виталия Шабунина, однако в случае установления фактов таким действиям предоставят надлежащую правовую оценку. Также в ОГП отметили, что на данный момент заявления от потерпевшего нет.
Государственное бюро расследований, в свою очередь, заявило, что проверит работников, которые могли быть причастны к утечке частных фотографий активиста Виталия Шабунина. В бюро подчеркнули, что в случае выявления причастности сотрудников ГБР к инциденту, будут приняты жесткие меры реагирования.