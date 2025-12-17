Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Елены Шабуниной в фейсбуке.

К теме Скандал со "слитыми интимными фото": в Офисе генпрокурора ответили на обвинения Шабунина

Что сказала жена Шабунина о "слитых" интимных фото мужа?

Елена Шабунина ответила на вопрос, который задавали в сети, зачем ее мужу вообще делать откровенные фото. Женщина отметила, что снимки были предназначены именно ей, а не "полстраны".

С началом полномасштабного вторжения мы с детьми выехали за границу. Мы с мужем пытались поддерживать близость любыми доступными нам способами. Так же в периоды, когда он по службе (находился – 24 Канале) на Востоке,

– отметила Шабунина.

Психотерапевт подчеркнула, что интимность в паре для того и интимность, чтобы быть для двоих. Поэтому она и ее муж развивают и поддерживают ее тем способом, который сейчас им доступен.

"Мы перебрасываемся друг с другом довольно откровенными фотографиями, а еще мы говорим, смеемся, делаем видеозвонки, записываем голосовые и кружочки, флиртуем, ссоримся, а порой даже обращаемся к семейному психологу", – объяснила Елена Шабунина.

Женщина резюмировала, что сохранять отношения на расстоянии трудно, но возможно, поэтому она и ее муж использовали и будут использовать для себя все идеи и способы это сделать, которые сейчас доступны.

Кстати, говоря о скандале со "сливом" интимных фото Виталия Шабунина, нардеп Анастасия Радина в эфире 24 Канала отметила, что эта ситуация на самом деле очень простая и отвратительная. И, несмотря на нынешнюю доступную информацию, есть только одно место, из которого могли появиться эти фотографии – это Государственное бюро расследований или Офис генпрокурора.

Что известно о скандале со "слитыми" фото Шабунина?