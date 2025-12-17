Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
Как в ГБР реагируют на обвинения?
В ГБР заявили, что правоохранители тщательно проверят работников, касающихся частной информации, касающейся "одного из фигурантов уголовного производства".
Ряд медиа в последнее время опубликовала частные снимки лица, что является фигурантом уголовного производства Бюро. Это вызвало волну ложных обвинений в сторону Государственного бюро расследований и правоохранительной системы в целом,
– говорится в официальном заявлении.
Правоохранители не уточнили фамилию фигуранта, но очевидно говорится об общественном активисте Виталии Шабунине.
В Бюро отметили, что проверят всех работников, которые контактировали с "этим видом доказательств". Если будет установлена причастность сотрудников ГБР к инциденту, к ним применят жесткие меры реагирования и привлекут виновных к ответственности в соответствии с законом.
Подчеркиваем, что ГБР работает исключительно в рамках действующего законодательства и всегда открыто к общению и общественному контролю,
– подытожили правоохранители.
С чего начался скандал?
Напомним, 17 декабря активист и руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин рассказал, что работники ГБР и Офиса Генерального прокурора, которые проводили у него обыски еще в июле, якобы выложили в сеть его интимные фото, которые украли с телефона.
В своем заявлении Шабунин обвинил власть и Зеленского лично В частности, он подчеркнул, что публиковать интимных фото с изъятого при обыске телефона – "это новое дно, которое Зеленский пробил вместе со своими силовиками.
В ответ в Офисе генпрокурора заявили, что органы прокуратуры не имеют никакого отношения к распространению фотоматериалов в публичном пространстве. В то же время там говорят, что любые попытки манипуляции с материалами следствия недопустимы.