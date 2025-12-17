Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Читайте также "Пробили дно": Шабунин заявил, что ГБР и ОГП слили в интернет его интимные фото

Как в ГБР реагируют на обвинения?

В ГБР заявили, что правоохранители тщательно проверят работников, касающихся частной информации, касающейся "одного из фигурантов уголовного производства".

Ряд медиа в последнее время опубликовала частные снимки лица, что является фигурантом уголовного производства Бюро. Это вызвало волну ложных обвинений в сторону Государственного бюро расследований и правоохранительной системы в целом,

– говорится в официальном заявлении.

Правоохранители не уточнили фамилию фигуранта, но очевидно говорится об общественном активисте Виталии Шабунине.

В Бюро отметили, что проверят всех работников, которые контактировали с "этим видом доказательств". Если будет установлена причастность сотрудников ГБР к инциденту, к ним применят жесткие меры реагирования и привлекут виновных к ответственности в соответствии с законом.

Подчеркиваем, что ГБР работает исключительно в рамках действующего законодательства и всегда открыто к общению и общественному контролю,

– подытожили правоохранители.

С чего начался скандал?