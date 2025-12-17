Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

Як у ДБР реагують на звинувачення?

У ДБР заявили, що правоохоронці ретельно перевірять працівників, дотичних до приватної інформації, що стосується "одного із фігурантів кримінального провадження".

Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної системи загалом,

– йдеться в офіційній заяві.

Правоохоронці не уточнили прізвище фігуранта, але вочевидь мовиться про громадського активіста Віталія Шабуніна.

У Бюро зазначили, що перевірять усіх працівників, які контактували із "цим видом доказів". Якщо буде встановлено причетність співробітників ДБР до інциденту, до них застосують жорсткі заходи реагування та притягнуть винних до відповідальності відповідно до закону.

Наголошуємо, що ДБР працює виключно у межах чинного законодавства і завжди відкрите до спілкування та громадського контролю,

– підсумували правоохоронці.

З чого розпочався скандал?