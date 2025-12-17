Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина рассказала 24 Каналу, что ситуация на самом деле очень простая и отвратительная. По ее словам, Шабунин подтвердил, что те фотографии с телефона, который был у него изъят следователями Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора.

"Именно эти 2 института имели в своем распоряжении телефон, изъятый в качестве доказательства", – сказала нардеп.

На что в ответе ГБР стоит обратить внимание?

Анастасия Радина подчеркнула, что именно ГБР и Офис генпрокурора отвечают по закону за сохранение вещественного доказательства, в частности телефона, который был изъят во время обыска у Шабунина.

Поэтому, вероятно, есть только одно место, из которого могли появиться эти фотографии. Это Государственное бюро расследований или Офис генпрокурора, ведь они имели в своем распоряжении телефон.

Меня в этой ситуации больше смущает коммуникация ГБР. Они одновременно, в одном сообщении сказали, что обвинять их в выдаче этих фотографий – ошибочно и что они это проверят. Я не совсем это понимаю. Это комическая коммуникация,

– подчеркнула Радина.

По ее мнению, такая ситуация показывает, что Государственное бюро расследований не намерено серьезно проверять "слив" этих материалов, что имеет мало общего с соблюдением верховенства права и защиты прав человека.

"Для меня, к сожалению, это очередной признак того, что эти правоохранительные органы возможно только перезагрузить, потому что никаким другим образом заставить их работать в соответствии с законом не выглядит возможным", – добавила нардеп.

Стоит также напомнить, что в ГБР ранее заявляли, что Шабунина подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве. По данным следствия, он формально находился на службе, но фактически не выполнял своих обязанностей, получая зарплату. Ему избрали меру пресечения с обязательством оставаться по месту службы и сдать документы для выезда за границу.

