Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна розповіла 24 Каналу, що ситуація насправді дуже проста та огидна. За її словами, Шабунін підтвердив, що ті світлини з телефона, який був у нього вилучений слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генпрокурора.

"Саме ці 2 інституції мали у своєму розпорядженні телефон, вилучений як доказ", – сказала нардепка.

На що у відповіді ДБР варто звернути увагу?

Анастасія Радіна підкреслила, що саме ДБР та Офіс генпрокурора відповідають по закону за збереження речового доказу, зокрема телефону, який був вилучений під час обшуку у Шабуніна.

Тому, ймовірно, є лише одне місце, з якого могли з'явитися ці світлини. Це Державне бюро розслідувань або Офіс генпрокурора, адже вони мали у своєму розпорядженні телефон.

Мене у цій ситуації більше бентежить комунікація ДБР. Вони одночасно, в одному повідомленні сказали, що звинувачувати їх у видачі цих світлин – хибно і що вони це перевірять. Я не зовсім це розумію. Це комічна комунікація,

– підкреслила Радіна.

На її думку, така ситуація показує, що Державне бюро розслідувань немає наміру серйозно перевіряти "злив" цих матеріалів, що має мало спільного із дотримання верховенства права та захисту прав людини.

"Для мене, на жаль, це чергова ознака того, що ці правоохоронні органи можливо тільки перезавантажити, бо ніяким іншим чином змусити їх працювати відповідно до закону не виглядає можливим", – додала нардепка.

Варто також нагадати, що у ДБР раніше заявляли, що Шабуніна підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві. За даними слідства, він формально перебував на службі, але фактично не виконував своїх обов'язків, отримуючи зарплату. Йому обрали запобіжний захід із зобов'язанням залишатися за місцем служби та здати документи для виїзду за кордон.

Що відомо про "злив" інтимних фото Шабуніна?