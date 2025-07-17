Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в етері телемарафону.

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Що в ДБР кажуть про справу Віталія Шабуніна?

Керівнику ЦПК обрали запобіжний захід 15 липня – саме такий, про який просили прокурори. Шабунін буде змушений залишатися в місці виконання обов’язків військової служби, що визначене командиром. Також він повинен здати документи, що надають право на виїзд за кордон.

Він підозрюється в ухиленні від служби й також у шахрайстві,

– розповіла Тетяна Сап'ян.

За її словами, факти, які оприлюднювали офіційно і факти, які отримує слідство, доводять, що наразі є підстави підозрювати, що законодавство було порушено.

Радниця з комунікацій пояснила, що де-юре Віталій Шабунін вважався військовослужбовцем, а де-факто він був у відрядженнях і не виконував своїх прямих обов'язків, отримуючи заробітну плату щомісяця.

"Розібратися в цьому допоможе досудове розслідування. Тому відкрите кримінальне провадження й оголошена підозра", – підсумувала Сап'ян.