Про це у п'ятницю, 11 липня, повідомила команда ЦПК, передає 24 Канал. Наразі вилучено телефон чоловіка.

Дивіться також Зобов'язав суд: у ДБР розповіли, звідки взялась справа щодо Віталія Шабуніна

Що відомо про обшуки?

В організації припускають, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна – Віктора Юшка, яке стосується відряджень Віталія в НАЗК.

Окрім того, напередодні Шабуніна нібито навмисно перевели якомога далі від Києва чи Харкова, аби на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати.

Ми розцінюємо ці обшуки як чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака,

– написали в ЦПК.

До слова, цю інформацію "Суспільному" також підтвердила директорка організації Дар'я Каленюк.