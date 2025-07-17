Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий советника по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

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Что в ГБР говорят о деле Виталия Шабунина?

Руководителю ЦПК избрали меру пресечения 15 июля – именно такую, о которой просили прокуроры. Шабунин будет вынужден оставаться в месте исполнения обязанностей военной службы, что определено командиром. Также он должен сдать документы, дающие право на выезд за границу.

Он подозревается в уклонении от службы и также в мошенничестве,

– рассказала Татьяна Сапьян.

По ее словам, факты, которые обнародовали официально и факты, которые получает следствие, доказывают, что сейчас есть основания подозревать, что законодательство было нарушено.

Советник по коммуникациям объяснила, что де-юре Виталий Шабунин считался военнослужащим, а де-факто он был в командировках и не выполнял своих прямых обязанностей, получая заработную плату ежемесячно.

"Разобраться в этом поможет досудебное расследование. Поэтому открыто уголовное производство и объявлено подозрение", – подытожила Сапьян.