Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Что решил суд по делу Шабунина?

В Печерском суде Киева прошло заседание суда в отношении главы ЦПК Виталия Шабунина, которого подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве. Как сообщил Ярослав Железняк, суд решил удовлетворить ходатайство прокуроров и избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства. Применять против него электронное средство контроля не будут.

Государственное бюро расследований отметило, что избрание меры пресечения общественному активисту подтвердило обоснованность подозрения в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.

Дело Шабунина рассматривает судья Светлана Гречаная, которую защита главы ЦПК подозревала в нарушении принципа беспристрастности. Однако судья Евгений Хайнацкий отказал в удовлетворении отвода, поэтому именно судья Гречаная избрала Шабунину меру пресечения.

Так согласно ее решению, предъявленное подозрение ГБР в отношении Виталия Шабунина является обоснованным и подтверждено имеющимися у следствия доказательствами.

Глава Центра противодействия коррупции будет вынужден оставаться в месте исполнения обязанностей военной службы, что определено командиром. Также он не имеет права общения с другим подозреваемым в уголовном производстве, в частности с бывшим командиром части и бывшими и действующими должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Шабунин по решению суда должен сдать документы, дающие право на выезд за границу.

Напомним, следствие установило, что Виталий Шабунин мобилизовался в ВСУ в 2022 году, но в течение длительного времени не появлялся к месту службы. Также задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на то, что фактически не служил в воинской части.