Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что сделал Дэниел Мартиндейл для россиян?

Российские медиа похвастались, что гражданин США теперь имеет паспорт от Путина. Это благодарность за службу, ведь Дэниел Мартиндейл установил контакты с пророссийскими силами через Telegram и передал им информацию об украинских военных объектах в Донецкой области.

Об этом приспешник оккупантов рассказал сам. Впоследствии россияне помогли ему выехать из Украины.

Россия – это не только мой дом, но и моя семья. Я очень рад, что это теперь не только в моем сердце, но и по закону,

– заявил Мартиндейл, держа российский паспорт.

Денис Пушилин подтвердил, что Мартиндейл помог захватить Курахово в декабре 2024 года. Главарь террористов заявил, мол, американец "уже давно доказал своей лояльностью и действиями, что он один из нас".

Подробности о деятельности Дэниела Мартиндейла

Мартиндейл сказал, что хотел получить российское гражданство еще 10 лет назад. Теперь же он хочет жить в Мариуполе или в Крыму. И даже думает, не взять ли имя в честь Данилы Багрова – героя фильма "Брат".

Забавно, что еще в феврале Мартиндейл говорил о мечтах жить на ферме на Дальнем Востоке. А еще рассказал: переживал, что россияне после захвата Богоявленки под Угледаром, где жил американец, отдадут его ВСУ. Когда оккупанты вывезли его в Ростов-на-Дону, он "чувствовал себя пленником". В Москве тоже не был полностью свободным, ведь жил под наблюдением спецслужб.

Журналисты предположили, что американец мог познакомиться с российскими силовиками в Китае. В 2001 году его родители приехали в КНР с религиозной миссией. Дэниел не раз был в России – в 2000-х и позже. Забавно, но в 2018-м его депортировали из Владивостока за нарушение миграционного законодательства.

Российский паспорт американец получил в представительстве "ДНР" в Москве. Там же ему дали орден от Пушилина. По словам последнего, паспорт Мартиндейлу был вручен по указу Путина "как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения".