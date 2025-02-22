Сейчас Мартиндейл находится в Москве. За его передвижением следят российские спецслужбы, передает 24 Канал со ссылкой на интервью американца The Wall Street Journal.

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Что известно о Дэниеле Мартиндейле

По данным издания, для Мартиндейла Россия символизировала "традиционные ценности", от которых, как он считает, отказались США. Кроме этого, американец заявил, что хотел бы быть в России в случае начала Третьей мировой войны. В WSJ объясняют, что Кремль пытается представлять себя идеологическим союзником американцев, которые недовольны своей страной.

В частности, российский диктатор Владимир Путин в августе 2024 года ввел посвитку на проживание для людей, которые выступают против "деструктивной неолиберальной идеологической повестки дня в своих странах" и разделяют "традиционные российские духовные и моральные ценности".

В материале издания рассказывают, что Мартиндейл вырос в Индиане на ферме с шестью братьями и сестрами. Родители привили парню "глубокое недоверие к правительству США". В 2001 году семья переехала в Китай, где занималась земледелием и проповедовала Евангелие.

Со временем Мартиндейлы подружились с соседом, который представился как русский разведчик. Вместе с женой он перевез их через границу на Дальний Восток. Там они увидели заброшенные колхозы с большими участками неподалеку от Владивостока, которые якобы можно было дешево арендовать.

Кроме этого, семья американца также расхваливала российское сельское хозяйство и уважение к "традиционным ценностям" на государственном уровне. Как пишет WSJ, этот опыт вызвал у Дэна Мартиндейла "глубокую тягу к России". По словам его отца, с тех пор мужчина мечтал переехать на Дальний Восток, жениться на русской и заниматься фермерством.

Впоследствии он таки смог переехать в Россию, начал учить русский во Владивостоке и преподавать английский. Через год Москва депортировала американца за нарушение трудового законодательства и запретила возвращаться в течение пяти лет.

Вследствие этого в 2020 году Мартиндейл поступил в ветеринарную школу в Беларуси. Однако, в аэропорту Минска его не пустили в страну. Во время пандемии COVID-19 американец переехал на юг Польши, преподавал английский и жил в церкви, куда его пригласили священники.

Как Мартиндейл попал в Украину

После начала полномасштабной войны Мартиндейл решил на велосипеде поехать в Украину. Американец направился автостопом в Киев, связался с россиянами через аккаунт в Telegram и попросил о встрече. После этого они направили его "дальше на восток".

Попав под влияние российской пропаганды, Мартиндейл оправдывал военные преступления Кремля и обвинял США в "финансировании раскола" между Украиной и Россией. В Киеве его задержали, но вскоре отпустили, ведь решили, что он не шпион.

После почти двух месяцев дороги на велосипеде, поезде и машине Мартиндейл оказался на востоке Украины. Он поселился в селе Богоявленка Донецкой области за менее, чем 15 километров от линии фронта, которое контролировали Силы обороны.

Там мужчина помогал местным жителям по хозяйству. Украинцы думали, что он является международным наблюдателем или наемником, который собирает разведданные. Однако, несмотря на это, приглашали его в гости.

Мартиндейл отслеживал перемещения и позиции украинских военных, в частности местоположение командного центра, и передавал информацию своим российским контактам. Американец также смог втереться в доверие к двум украинским медикам во время того, как в Богоявленке находились Силы обороны.

Кроме этого, он даже попытался сделать самодельную бомбу, но вместо этого поджег свой дом. Перед началом наступления россиян осенью 2024 года Мартиндейл остался в селе и, по приказу российских контактов, на четыре дня забился в подвал, питаясь консервами и сухарями.

Впоследствии российские войска вывели его на захваченную россиянами территорию, а дальше с конвоем отправили в направлении Ростова-на-Дону. Мартиндейл боялся, что его взяли в плен и обменяют на "ценного российского пленного", но после того, как он прошел тест на детекторе лжи, россияне отправили его в Москву.

Там российский пропагандист публично объявил, что Мартиндейл был российским шпионом. Взамен американец показал свой сожженный паспорт США, заявив, что "еще вчера" был готов обменять его на российский.

По данным издания, шпион получил временное политическое убежище. Теперь он может податься на получение российского гражданства. Однако, в интервью Мартиндейл пожаловался, что живет под пристальным наблюдением спецслужб России, которые говорят ему, "куда он может пойти, а куда нет", и что он "не на 100% свободный человек".