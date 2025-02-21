Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Задержан агент российской ФСБ

Задержан агент фсб, который подготовил теракт в центре Одессы 20 февраля этого года.

"Тогда враг взорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе СБУ указали, что вечером того же дня работники правоохранительных органов задержали исполнителя теракта. Так, им оказался 18-летний житель Одессы. Его оккупанты завербовали через телеграмм-канал по поиску "легких" денег.

По инструкции российской спецслужбы молодой человек собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) в съемной квартире мощностью 300 г в тротиловом эквиваленте. Для увеличения поражающей силы он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил ее под машину военного прокурора,

– рассказали детали в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник также напротив "цели" установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для фсб. Далее российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку.

Указывается, что во время проведения обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с оккупантами.

Фигуранту сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сообщается, что решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнику за содеянное грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Добавим, что в Нацполиции рассказали, что правоохранители задержали молодого человека на автовокзале. Он планировал сбежать в столицу.

Задержан агент фсб, который подготовил теракт / Фото СБУ, Нацполиции