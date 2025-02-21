Фигурантам грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Смотрите также Пилоты Ту-95МС, выпускающие ракеты по Украине – имена россиян из секретного полка

Как готовили преступление

По данным следствия, в феврале 27-летние жители одного из сел Обуховского района Киевской области через мессенджер Telegram согласились выполнить "спецзадание" за денежное вознаграждение – около 5 тысяч долларов США.

Наркозависимый мужчина и его сожительница поселились в хостеле под Киевом, где изготовили взрывное устройство. Основными целями врага были пункты базирования местных подразделений полиции, ТЦК и прокуратуры. Исполнители могли самостоятельно выбрать первый "объект".

Контейнером для маскировки самодельной взрывчатки должен был стать корпус огнетушителя, также подозреваемые приобрели химические компоненты для синтеза вещества и элементы поражения – металлические болты, гвозди и алюминиевую стружку.

В Киевской области готовили теракт / Фото СБУ

Досудебное расследование продолжается

Правоохранители задержали подозреваемых, им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и области.

Во время обыска у фигурантов изъяли 2 килограмма взрывчатого вещества, составляющие СВП, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности и видеорегистратор, которым планировали зафиксировать теракт.

Важно! Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.