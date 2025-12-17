Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олени Шабуніної у фейсбуці.

Що сказала дружина Шабуніна про "злиті" інтимні фото чоловіка?

Олена Шабуніна відповіла на питання, яке ставили у мережі, навіщо її чоловіку взагалі робити відверті фото. Жінка зазначила, що знімки були призначені саме їй, а не "пів країни".

З початком повномасштабного вторгнення ми з дітьми виїхали за кордон. Ми з чоловіком намагались підтримувати близькість будь-якими доступними нам способами. Так само в періоди, коли він по службі (перебував – 24 Каналі) на Сході,

– зазначила Шабуніна.

Психотерапевтка підкреслила, що інтимність в парі для того й інтимність, щоб бути для двох. Тож вона та її чоловік розвивають та підтримують її в той спосіб, який наразі їм доступний.

"Ми перекидаємось один з одним доволі відвертими фотографіями, а ще ми говоримо, сміємось, робимо відеозідзвони, записуємо голосові та кружечки, фліртуємо, сваримось, а часом навіть звертаємось до сімейного психолога", – пояснила Олена Шабуніна.

Жінка резюмувала, що зберігати стосунки на відстані важко, але можливо, тому вона та її чоловік використовували та будуть використовувати для себе всі ідеї та способи це зробити, які наразі є доступними.

До речі, говорячи про скандал зі "зливом" інтимних фото Віталія Шабуніна, нардепка Анастасія Радіна в етері 24 Каналу зазначила, що ця ситуація насправді дуже проста та огидна. І, зважаючи на нинішню доступну інформацію, є лише одне місце, з якого могли з'явитися ці світлини – це Державне бюро розслідувань або Офіс генпрокурора.

Що відомо про скандал зі "злитими" фото Шабуніна?