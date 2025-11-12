Засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи про корупцію відбулось 12 листопада. Про це повідомляє 24 Канал.

Який запобіжний захід суд обрав Басову?

За даними НАБУ, саме Дмитро Басов, відомий як "Тенор" разом із Миронюком "Рокетом" очолювали тіньовий процес в "Енергоатомі", контролюючи всі закупівлі, кадрові призначення та фінансові розрахунки державного енергетичного підприємства.

НАБУ та САП просили для Басова заставу 45,4 мільйона гривень або 60 діб тримання під вартою.

Зрештою, за даними Суспільного, суд вирішив обрати запобіжний захід Басову у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю застави в розмірі 40 мільйонів гривень.

Посадовця підозрюють в участі у схемі розкрадань у сфері енергетики та інкримінують отримання хабаря у 53 тисячі доларів.

Дмитро Басов на початку засідання: дивіться відео

Довідково! Дмитро Басов раніше очолював управління Генпрокуратури з розслідування злочинів організованих груп, однак у 2019 році його звільнили з посади через корупційні скандали. Згодом чоловік обійняв посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки в АТ "НАЕК "Енергоатом".

З розслідування Bihus.Info стало відомо, що сім'я Басова значно збагатилась після його призначення в "Енергоатом". Дружина Наталія придбала квартиру в одному з найдорожчих ЖК столиці – White Lines за щонайменше 140 тисяч доларів. Крім того, жінка оновила свій автопарк преміальними автівками.

Нагадаємо, що НАБУ 11 листопада повідомило про затримання п'ятьох осіб, причетних до корупційної схеми у сфері енергетики. Керівник організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор НАЕК "Енергоатом" та чотири працівники бек-офісу, які займались легалізацією коштів отримали підозри.

Які деталі операції "Мідас" наразі відомі?