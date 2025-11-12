Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив 24 Каналу, що зараз у питаннях виготовлення та реалізації зброї публічними є лише 10%. Важливо, щоб усі винні були покарані, і був реальний результат, який посилить, а не послабить нашу військову спроможність.

"Дуже по-різному може впливати. Скільки б ми працювали з представниками оборонної сфери, зокрема, які дуже щільно пов'язані із західними спецслужбами, комунікується лише 10% від тих процесів, які відбуваються і супроводжуються виготовленням, реалізацією зброї", – сказав він.

Що головне у цій історії?

Сергій Кузан зазначив, що наразі невідомо, який буде результат в цьому розслідуванні. Як відомо з публічної інформації, проти жодної особи поки що не відкрито провадження, а лише по факту.

Дуже важливо, щоб у нас були сильні слідчі органи, які реально розслідують, і сильна судова система, і президент як гарант Конституції, дотримання правосуддя. Тоді ми отримаємо реальний результат, який посилить, а не послабить нашу військову спроможність,

– наголосив він.

Вкрай важливо, щоб усі корупціонери, які крадуть з державного бюджету, зокрема, в оборонній сфері, отримали найжорсткіше покарання. Однак головне, щоб жоден скандал не вплинув саме на забезпечення зброєю Сил оборони України.

Я вірю, що наші і антикорупційні, і слідчі, і судові органи, будуть діяти. Тому що вони фінансуються на наші з вами податки. Я дуже сподіваюся, що в кінці ми отримаємо виправлення цієї ситуації, кращі умови, більше зброї, більше забезпечення для нашої армії,

– підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Що відомо про скандал?