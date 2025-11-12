Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив 24 Каналу, що зараз у питаннях виготовлення та реалізації зброї публічними є лише 10%. Важливо, щоб усі винні були покарані, і був реальний результат, який посилить, а не послабить нашу військову спроможність.
Дивіться також Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці
"Дуже по-різному може впливати. Скільки б ми працювали з представниками оборонної сфери, зокрема, які дуже щільно пов'язані із західними спецслужбами, комунікується лише 10% від тих процесів, які відбуваються і супроводжуються виготовленням, реалізацією зброї", – сказав він.
Що головне у цій історії?
Сергій Кузан зазначив, що наразі невідомо, який буде результат в цьому розслідуванні. Як відомо з публічної інформації, проти жодної особи поки що не відкрито провадження, а лише по факту.
Дуже важливо, щоб у нас були сильні слідчі органи, які реально розслідують, і сильна судова система, і президент як гарант Конституції, дотримання правосуддя. Тоді ми отримаємо реальний результат, який посилить, а не послабить нашу військову спроможність,
– наголосив він.
Вкрай важливо, щоб усі корупціонери, які крадуть з державного бюджету, зокрема, в оборонній сфері, отримали найжорсткіше покарання. Однак головне, щоб жоден скандал не вплинув саме на забезпечення зброєю Сил оборони України.
Я вірю, що наші і антикорупційні, і слідчі, і судові органи, будуть діяти. Тому що вони фінансуються на наші з вами податки. Я дуже сподіваюся, що в кінці ми отримаємо виправлення цієї ситуації, кращі умови, більше зброї, більше забезпечення для нашої армії,
– підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.
Що відомо про скандал?
НАБУ і САП 10 листопада провели серію гучних обшуків у топпосадовців. Вони публічно показали операцію "Мідас", яку готували останні 15 місяців. Її фігурантами стали, зокрема, ексміністр енергетики Герман Галущенко, бізнесмен Тимур Міндіч, який виїхав з України за кілька годин до обшуків. Також обшуки проводилися в "Енергоатомі".
НАБУ встановило, що група чинних і колишніх посадовців, відомий бізнесмен та інші особи створили злочинну організацію, яка впливала на діяльність державних компаній, зокрема, "Енергоатому".
За даними слідства, учасники схеми змушували постачальників компанії сплачувати 10 – 15% від суми контракту, аби уникнути затримок платежів або не втратити статус партнера. Отримані кошти проходили через офіс у центрі Києва, який, за оцінками, легалізував близько 100 мільйонів доларів. Посередники отримували відсоток від цих "відкатів".
У справі про корупцію в енергетиці 7 людей отримали підозри. Повідомляється, що керував злочинним угрупованням бізнесмен, співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч.