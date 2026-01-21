Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, зустріч Зеленського і Трампа в Давосі офіційно не підтверджена. Але вже є певні сигнали, чого очікувати далі.

Чи відбудеться зустріч Трампа і Зеленського?

Представники української команди у приватних розмовах дали певні "позитивні сигнали" щодо зустрічі. При цьому офіційно поки немає підтвердження, що все відбудеться.

Зверніть увагу! Раніше Зеленський заявив, що не поїде в Давос через складну ситуацію в енергетиці, яку потрібно координувати. Також він натякнув, що приїде на зустріч, якщо буде конструктив щодо угоди про післявоєнне відновлення України на 800 мільярдів доларів та угоди про гарантії безпеки.

За словами Кучер, у приватних розмовах чиновники запевняли, що США пропонують дійсно "хороші гарантії безпеки" щодо України. Але досі немає згоди щодо територіального питання.

Складається враження, що Володимир Зеленський може відвідати Давос. Нагадаю, що сьогодні – не останній день Всесвітнього економічного форуму. Якщо український лідер не встигне, то теоретично така зустріч може відбутися і завтра. Преса повідомляла, що Трамп саме завтра покидатиме Давос,

– зауважила Кучер.

Зустріч Зеленського і Трампа в Давосі: коротко