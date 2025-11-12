Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию судебного заседания в ВАКС.

Какую меру пресечения избрали Лесе Устименко?

Суд избрал меру пресечения Лесе Устименко, которую подозревают в причастности к хищению Энергоатома, в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

В Специальной антикоррупционной прокуратуре добавили, что следственный судья ВАКС применил меру пресечения к одной из работниц "бэк-офиса" по легализации средств, которые коррупционно выводили из украинской энергетики. Таким образом суд частично удовлетворил просьбу прокуроров.

В Центре противодействия коррупции отметили, что по версии следствия, Устименко вместе с другими участниками – Фурсенко, Зориной и Миронюком – занималась легализацией средств, в частности через криптовалюту и наличные схемы.

Сторона обвинения утверждает, что через ее участие было "отмыто" более 145 миллионов гривен, а в переписках между фигурантами упоминаются условные обозначения "синие" и "красивые".

Сторона защиты просила о более мягкой мере пресечения, ведь для Устименко даже альтернативный залог определен детективом – непомерное бремя. В частности, Устименко отметила, что не работает с начала полномасштабного вторжения и ее муж также. На что она проживает, ответить не смогла,

Там также добавили, что муж Устименко имеет гражданство России, и до 2015 года регулярно ездил в страну-агрессора.