Як зловмисники обікрали "Київводоканал"?

Правоохоронці встановили, що бізнесмен, який займався постачанням реагентів для питної води "міським водоканалам", придумав шахрайську схему. Він продавав значно дешевшу продукцію під виглядом дорогої імпортної, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Організатор схеми залучив до неї своїх підлеглих – директора компанії, водіїв на інших співробітників.

Вони підроблювали документи про походження реагентів для води – вказували у паперах, що товар виробляється в Угорщині.

Це дозволило постачати його "Київводоканалу" за значно вищими цінами, адже насправді продукція була виготовлена в Україні.

Унаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 мільйона гривень, що підтверджено судовою економічною експертизою,

– зазначає Нацполіція.

Підприємцю та трьом його спільникам слідчі повідомили про підозру як учасникам організованої злочинної групи. Їх звинувачують :

у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах;

у службовому підробленні офіційних документів.

Перша стаття передбачає 12 років тюрми з конфіскацією майна, друга – два роки з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років. Якщо ділків визнають винними за обома, можуть посадити на 15 років.

Наразі розслідування продовжується, правоохоронці визначають усіх, хто міг бути причетним до злочинної схеми, та перевіряють інші можливі випадки розкрадання.

