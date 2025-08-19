Яку схему організували зловмисники?

Злочинну схему організували мешканці Львівської та Закарпатської областей. Змовившись між собою, вони приймали, переробляли та відправляли за кордон відпрацьовані автомобільні деталі, які містили дорогоцінні метали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію.

Намагаючись приховати свою незаконну діяльність, контрабандисти вказали у митній декларації, що перевозять будівельні суміші, а саме клей, матеріали для гідроізоляції, утеплення тощо. Однак поліція розкрила протиправну схему.

Зловмисники прибули вантажівками до митного посту на Закарпатській митниці, щоб безперешкодно перевезти матеріали.

Проте співробітники митниці запідозрили підробку документів та зупинили транспорт для перевірки.

Провівши огляд вантажівок, виявили 100 мішків з порошком темно-сірого кольору та металевим блиском.

Експертиза показала, що порошок є відпрацьованими автомобільними деталями, які підлягають подальшій переробці, щоб отримати дорогоцінні деталі.

Важливо! Поліцейську вилучили у контрабандистів вантаж загальною вагою 2 230,88 кілограма. Виявилося, що у його складі міститься срібло, паладій, платина та інші дорогоцінні метали, вартість яких на ринку складає понад 11,3 мільйона гривень.

Що загрожує контрабандистам?

Поліція провела обшуки за місцем проживання усіх трьох зловмисників у Львівській та Закарпатській областях.

Трьом організаторам злочинної схеми вже повідомили про підозру – звинувачують у завершеному замаху на контрабанду у значному розмірі, що вчинений за змовою.

Ділкам загрожує тюремне ув'язнення терміном до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі слідство продовжується. Правоохоронці встановлюють зловмисників, причетних до контрабанди, які наразі знаходяться за кордоном.

