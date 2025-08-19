Какую схему организовали злоумышленники?
Преступную схему организовали жители Львовской и Закарпатской областей. Сговорившись между собой, они принимали, перерабатывали и отправляли за границу отработанные автомобильные детали, которые содержали драгоценные металлы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.
Пытаясь скрыть свою незаконную деятельность, контрабандисты указали в таможенной декларации, что перевозят строительные смеси, а именно клей, материалы для гидроизоляции, утепления и тому подобное. Однако полиция раскрыла противоправную схему.
- Злоумышленники прибыли грузовиками к таможенному посту на Закарпатской таможне, чтобы беспрепятственно перевезти материалы.
- Однако сотрудники таможни заподозрили подделку документов и остановили транспорт для проверки.
- Проведя осмотр грузовиков, обнаружили 100 мешков с порошком темно-серого цвета и металлическим блеском.
- Экспертиза показала, что порошок является отработанными автомобильными деталями, которые подлежат дальнейшей переработке, чтобы получить драгоценные детали.
Важно! Полицейскую изъяли у контрабандистов груз общим весом 2 230,88 килограмма. Оказалось, что в его составе содержится серебро, палладий, платина и другие драгоценные металлы, стоимость которых на рынке составляет более 11,3 миллиона гривен.
Что грозит контрабандистам?
Полиция провела обыски по месту жительства всех трех злоумышленников во Львовской и Закарпатской областях.
- Трем организаторам преступной схемы уже сообщили о подозрении – обвиняют в завершенном покушении на контрабанду в значительном размере, совершенный по сговору.
- Дельцам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Сейчас следствие продолжается. Правоохранители устанавливают злоумышленников, причастных к контрабанде, которые сейчас находятся за границей.
Какие еще схемы контрабанды остановили в Украине:
В июле СБУ вместе с Нацполицией и другими правоохранительными органами провели масштабные обыски на таможнях в 3 областях Украины – Одесской, Волынской и Черновицкой. По итогам обысков удалось остановить несколько преступных схем.
Правоохранители разоблачили контрабанду сигарет на автомобильном пункте пропуска "Порубное". Табачные изделия пытались вывезти в Румынию как минеральную вату.
В Волынской области чиновники подозреваются в незаконном оформлении беспошлинного импорта автомобилей из-за рубежа. Убытки государству насчитали почти на 2,7 миллиона гривен.
А в Одессе разоблачили 4 должностных лиц таможни, которые неправомерно требовали деньги с предпринимателей, которые хотели вывезти свою продукцию за границу.
Всего за первые полгода 2025-го украинская таможня обнаружила 4 095 случаев нарушения таможенных правил. Больше всего пытались перевезти контрабандой промышленные товары, валюту и автомобили.