Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. Необходимость решения пересмотрят через месяц.
Что означает чрезвычайное положение в Литве?
Чрезвычайное положение в Литве объявили из-за способа доставки контрабанды из Беларуси, что составляет угрозу национальным интересам.
В частности, шары опасны для гражданской авиации и нарушают работу Вильнюсского аэропорта. Как следствие – невозможно осуществлять перевозки пассажиров и грузов воздушным транспортом, что приводит к значительным финансовым потерям и ущербу репутации.
В литовском Министерстве внутренних дел отмечают, что меры направлены исключительно на организаторов и исполнителей незаконной деятельности, поэтому не повлекут неудобств для населения.
Режим позволит органам власти тесно координировать свои действия, привлекать военные подразделения, а также предотвращать и расследовать связанные с контрабандой преступления. К слову, правительство рассмотрит необходимость продления чрезвычайного положения через месяц.
Это будет зависеть от результатов всей операции, учитывая не только то, что мы привлекаем войско для патрулирования и выполнения других функций, но и совокупность других действий, которые должны повлиять на эту ситуацию,
– сказал глава МВД Литвы.
Что известно о контрабанде из Беларуси?
Напомним, в течение последних месяцев работу аэропорта Вильнюса останавливали неоднократно. В частности, масштабное вторжение метеозондов страна пережила 24 ноября.
В ответ на постоянные инциденты в конце октября Литва даже закрывала границу с Беларусью, что повлекло проблему с перевозчиками.
По мнению чиновников, Литва сталкивается с гибридной атакой, поэтому ситуацию неоднократно обсуждали в различных форматах – в Национальной комиссии по вопросам национальной безопасности, а также на международном уровне.