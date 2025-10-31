Во время поездки в Березинский биосферный заповедник Александр Лукашенко заявил, что Беларусь бережет природу и экологическое наследие, а ЕС бесплатно пользуется этим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
Смотрите также В ЕС "пригрозили" другу Путина: могут ввести новые санкции против государства
Почему жаловался Александр Лукашенко?
Во время визита в заповедник Лукашенко пожаловался, что ветер "относит экологически чистый воздух Беларуси в Европу", а она за это не платит.
И наступит то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем то, что нам досталось от Бога,
– дерзко сказал он.
По его словам, пока что вместо "платы за чистый воздух" ЕС вводит против Беларуси санкции. Он убежден, что ситуация вскоре изменится и Европа якобы "будет вынуждена платить".
Какие санкции ввел ЕС против Беларуси и при чем здесь Россия?
Европейский союз осуждает Беларусь за ее провокационные действия – речь идет о запуске метеорологических шаров, которые вторглись в воздушное пространство Литвы. В ЕС также заявили о готовности ввести новые санкции против белорусского режима, если подобные действия продолжатся.
Литва подготовила решение о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок.
26 октября российскую ракету "Орешник" разместили на территории Беларуси, а уже в декабре 2025 года она впервые заступит на боевое дежурство.
Россия планирует разместить ядерное оружие в Беларуси, поскольку больше не может гарантировать безопасность своих арсеналов в Крыму. Это часть стратегии Кремля для давления на НАТО и шантажа европейских союзников США.