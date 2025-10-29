Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко, объяснив логику страны-агрессора. Он отметил, почему территория Беларуси является принципиально важной для Кремля с точки зрения размещения ядерного оружия.

Смотрите также Развертывание "Орешника" и мораторий на ракеты средней дальности: что говорят в России

Почему "Орешник" является технологически несовершенной ракетой?

Жовтенко напомнил, что "Орешник" является по сути межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) советского производства, из которой вырезаны две ступени разгона. Благодаря этому МБР превратилась в баллистическую ракету среднего радиуса действия. Сейчас, по его словам, нет никакого подтверждения того, что "Орешник" пошел в серийное производство.

"Орешник", который был применен в ноябре 2024 года по Днепру, остается полумифическим оружием. Вероятно, тогда был использован прототип, при запуске которого были обнаружены специфические технические огрехи. Именно поэтому его запускали с относительно небольшой дальности, понимая, что он может вдруг развалится в воздухе", – подчеркнул эксперт по безопасности.

Обратите внимание! По данным западных СМИ, россияне через почти три месяца после первого пуска "Орешника", попытались снова его использовать для удара по Киеву. Однако ракета вышла из строя и взорвалась на территории России.

Именно поэтому россияне, по мнению Жовтенко, и хотят расположить "Орешник" в Беларуси, чтобы подсунуть его насколько возможно ближе к потенциальным целям на территории Европы.

Еще одна проблема с "Орешником" заключается в технологическом несовершенстве его конструкции. После удаления двух ступеней эта ракета является нестабильной, потому что она конструировалась как МБР, а ее разбалансировали абсолютно хищническим способом,

– подчеркнул эксперт.

Поскольку "Орешник" – это переделанная МБР, которая разрабатывалась исключительно под ядерные боеголовки, поэтому боеголовки в этой ракете могут быть или в ядерном исполнении, или, как отметил Жовтенко, вместо них должны использоваться чугунные болванки, которыми и стреляли по целям в Днепре.

Обычная взрывчатая часть в боеголовках в "Орешнике" не выдержит той нагрузки и скорости вхождения в атмосферу и выхода на цель, на которую рассчитана,

– отметил он.

Поэтому даже если российские "Орешники" будут расположены в Беларуси, то россияне или будут вынуждены оснастить их ядерными боеголовками и нацелить их на несколько европейских столиц. Или это снова будут те же чугунные болванки, потому, по его мнению, что технически решить эту проблему невозможно.

Какие преимущества для россиян в расположении "Орешника" в Беларуси?

Еще один важный момент связан с тем, что сегодня Украина полностью простреливает Крым, который россияне аннексировали в 2014 году, ведь на полуострове есть идеальная пусковая площадка для российских носителей тактического ядерного оружия. Оттуда, по мнению эксперта по безопасности, Москва могла достать фактически до всех европейских союзников США по НАТО.

Это был геополитический расчет Кремля. Однако теперь россияне не могут гарантировать безопасность их ядерного оружия в Крыму, и поэтому им нужен план "Б". А это – размещение российского ядерного оружия в Беларуси, которая ближе к Европе, чем Крым

– отметил Тарас Жовтенко.

Поэтому Россия, учитывая будущее противостояние с восточным флангом НАТО, пытается иметь козырь в рукаве и шантажировать по крайней мере европейских союзников Соединенных Штатов по НАТО.

Что известно о размещении "Орешника" на территории Беларуси?