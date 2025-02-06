Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Предыдущий удар "Орешником" по Украине пришелся на 21 ноября 2024 года.

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Куда россияне планировали запустить "Орешник" во второй раз

Журналисты написали, что спустя почти три месяца после первого пуска россияне, как сообщается, запустили еще одну ракету типа "Орешник" по Украине. На этот раз оружие, очевидно, было нацелено на Киев.

В издании отмечают, что по всей Украине завыли сирены воздушной тревоги, а жители столицы начали искать укрытие. Но дальше... ничего не произошло.

В частности, в Киеве не было взрывов и не было никаких ударов.

По словам украинского военного корреспондента Кирилла Сазонова, "Орешник" далеко от России не улетел. Сообщается, что эта ракета вышла из строя и взорвалась на территории России.

В то же время журналисты подчеркивают, что пока невозможно независимо подтвердить неудачный пуск второго "Орешника". Однако этот инцидент с ракетой не был бы диковинкой.

Как пишет издание, неудачный запуск "Орешника" не только лишил угрозы киевлян и украинских лидеров, но также имел эффект на Кремль. Это показывает, что ракета в прямом смысле "оружие террора", предназначена для того, чтобы напугать гораздо больше людей, чем ранить или убить. Несмотря на это, угроза от "Орешника" все же никуда не девается, что также следует учитывать.

Стоит также отметить, что тем временем мониторинговые паблики, в частности телеграм-канал Monitor пишет, что подтвержденная информация о запуске 6 февраля баллистической ракеты средней дальности "Кедр", и ее падения на территории России – отсутствует.

К слову, по всей Украине действительно объявляли воздушную тревогу 6 февраля из-за угрозы пуска баллистической ракеты из Капустиного Яра. Позже Воздушные силы писали об угрозе для Днепропетровской области.

Ранее 21 ноября Россия запустила по Днепру свою "новую" баллистическую ракету типа "Орешник". После этого российский диктатор Владимир Путин взялся угрожать как Украине, так и западным партнерам новым запуском этой ракеты.