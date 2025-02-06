Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и направляться в укрытие гражданской защиты.

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В Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога распространилась на все области Украины. В это время в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории.

Буквально через несколько минут в 10:35 Воздушные силы написали об угрозе для Днепропетровской области.

Днепропетровщина – укрытие!

– говорится в сообщении.

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