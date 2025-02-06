Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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В Україні оголосили повітряну тривогу

Повітряна тривога поступово поширилася на всі області України. Тим часом у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по усій території.

Буквально за кілька хвилин, о 10:35, Повітряні сили написали про загрозу для Дніпропетровської області.

Дніпропетровщина – укриття!

– йдеться в повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну загрозу для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.