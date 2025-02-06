Силам ППО вдалося збити 56 ворожих цілей, 18 БпЛА були локаційно втрачені. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили України.

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Скільки вдалося знищити ворожих цілей

Цієї ночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області. Також противник запускав дрони-каміказе "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків:

Орел;

Курськ;

Брянськ;

Міллерово;

Шаталово.

В Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. 56 ударних БпЛА типу та безпілотники інших типів вдалося збити у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

На жаль, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти на Харківщині, Черкащині та Дніпропетровщині.