Силам ППО вдалося збити 56 ворожих цілей, 18 БпЛА були локаційно втрачені. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Повітряні Сили України.
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Скільки вдалося знищити ворожих цілей
- Орел;
- Курськ;
- Брянськ;
- Міллерово;
- Шаталово.
В Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. 56 ударних БпЛА типу та безпілотники інших типів вдалося збити у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
На жаль, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти на Харківщині, Черкащині та Дніпропетровщині.