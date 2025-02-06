Загалом вороже військо уже зменшилося на понад 845 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 6 лютого

З 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2025 року армія Росії втратила:

особового складу – близько 845 310 (+1240) осіб,

танків – 9 965 (+18),

бойових броньованих машин – 20 737 (+16),

артилерійських систем – 22 753 (+46),

РСЗВ – 1 271 (+2),

засобів ППО – 1 055 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 185 (+83),

крилатих ракет – 3 054 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 36 211 (+133),

спеціальної техніки – 3 737 (+2).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ