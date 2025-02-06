Загалом вороже військо уже зменшилося на понад 845 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 6 лютого

З 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2025 року армія Росії втратила:

  • особового складу – близько 845 310 (+1240) осіб,
  • танків – 9 965 (+18),
  • бойових броньованих машин – 20 737 (+16),
  • артилерійських систем – 22 753 (+46),
  • РСЗВ – 1 271 (+2),
  • засобів ППО – 1 055 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 185 (+83),
  • крилатих ракет – 3 054 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 211 (+133),
  • спеціальної техніки – 3 737 (+2).

Втрати Росії 6 лютого

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ