Загалом вороже військо уже зменшилося на понад 845 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Один загиблий до двох поранених: Зеленський озвучив втрати Росії на війні
Втрати Росії станом на 6 лютого
З 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2025 року армія Росії втратила:
- особового складу – близько 845 310 (+1240) осіб,
- танків – 9 965 (+18),
- бойових броньованих машин – 20 737 (+16),
- артилерійських систем – 22 753 (+46),
- РСЗВ – 1 271 (+2),
- засобів ППО – 1 055 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 185 (+83),
- крилатих ракет – 3 054 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 211 (+133),
- спеціальної техніки – 3 737 (+2).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ