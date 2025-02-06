В целом вражеское войско уже уменьшилось более чем на 845 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 6 февраля

С 24 февраля 2022 года по 6 февраля 2025 года армия России потеряла:

личного состава – около 845 310 (+1240) человек,

танков – 9 965 (+18),

боевых бронированных машин – 20 737 (+16),

артиллерийских систем – 22 753 (+46),

РСЗО – 1 271 (+2),

средств ПВО – 1 055 (+2),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 185 (+83),

крылатых ракет – 3 054 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 36 211 (+133),

специальной техники – 3 737 (+2).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ