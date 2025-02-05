Президент розповів, що росіяни часто залишають своїх поранених солдатів на полі бою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Які втрати Росії на війні

За словами Зеленського, 300 – 350 тисяч військовослужбовців Росії уже загинули.

Ще 50 – 70 тисяч – зникли безвісти.

Поранень зазнала значно більша кількість окупантів – 600 – 700 тисяч.

Це приблизні цифри. Співвідношення втрат становить один загиблий до двох поранених, тому що їхня польова медицина слабша. Вони часто залишають своїх поранених солдатів на полі бою",

– зауважив Зеленський.

Він додав, що попри такі втрати Росія неготова закінчувати війну та не хоче миру, а єдина мета Путіна – "щоб Україна перестала існувати".