Президент розповів, що росіяни часто залишають своїх поранених солдатів на полі бою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.
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Які втрати Росії на війні
За словами Зеленського, 300 – 350 тисяч військовослужбовців Росії уже загинули.
Ще 50 – 70 тисяч – зникли безвісти.
Поранень зазнала значно більша кількість окупантів – 600 – 700 тисяч.
Це приблизні цифри. Співвідношення втрат становить один загиблий до двох поранених, тому що їхня польова медицина слабша. Вони часто залишають своїх поранених солдатів на полі бою",
– зауважив Зеленський.
Він додав, що попри такі втрати Росія неготова закінчувати війну та не хоче миру, а єдина мета Путіна – "щоб Україна перестала існувати".