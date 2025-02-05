На початку інтерв'ю Володимир Зеленський розповів про втрати України та Росії у війні. Так, за майже 3 роки повномасштабної війни загинуло 45 100 українських захисників. Крім того, близько 390 тисяч воїнів отримали поранення.

Кількість поранених більша, ніж кількість загиблих, тому що є люди, які отримали поранення. Також є люди, які були поранені, а потім повернулися на поле бою і знову були поранені, кількість поранених становить 390 000,

– заявив Зеленський.

Що стосується втрат Росії, то, за словами президента України, близько 350 000 росіян – вбиті, близько 600 – 700 тисяч отримали поранення та від 50 до 70 тисяч – зникли безвісти.