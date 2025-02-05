Интервью Владимира Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану вышло 4 февраля на ютуб-канале телеведущего. Главные заявления президента Украины в 90-минутном разговоре передает 24 Канал.
К теме Украина готова к окончанию горячей стадии войны, – Зеленский
О потерях России и Украины в войне
В начале интервью Владимир Зеленский рассказал о потерях Украины и России в войне. Так, за почти 3 года полномасштабной войны погибло 45 100 украинских защитников. Кроме того, около 390 тысяч воинов получили ранения.
Количество раненых больше, чем количество погибших, потому что есть люди, которые получили ранения. Также есть люди, которые были ранены, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены, количество раненых составляет 390 000,
– заявил Зеленский.
Что касается потерь России, то, по словам президента Украины, около 350 000 россиян – убиты, около 600 – 700 тысяч получили ранения и от 50 до 70 тысяч – пропали без вести.
Может ли Украина вернуть оккупированные территории
Владимир Зеленский в интервью заявил, что по состоянию на сейчас наше государство не может вернуть под свой контроль временно оккупированные территории.
Сейчас мы не можем вернуть все наши территории, мы адекватные люди, мы не можем терять миллионы людей ради результата который и еще не понятно что будет по состоянию на сегодня,
– добавил Зеленский.
Президент считает, что с помощью той поддержки, которую предоставляют партнеры, недостаточно для полного вытеснения российских военных с территории Украины. Поэтому, Зеленский отмечает, что оккупированные территории будут возвращены двумя путями – военным и дипломатическим.
Есть ли альтернатива вступлению Украины в НАТО
Зеленский заявил, что самый быстрый способ перейти к дипломатическому решению войны – это гарантировать вступление Украины в НАТО. Если же Украина не станет членом Альянса, то государству следует позаботиться о безопасности.
Если не НАТО, то тогда нам нужно говорить об огромной армии, это огромные деньги, то есть плюс контингент других наших партнеров, и, несомненно, это большой ракетный пакет сдерживания против России, если они начнут атаковать снова, – подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что альтернативой вступления в НАТО может быть предоставление Украине ядерного оружия. По мнению Зеленского, оно может понадобиться, если война с Россией будет затягиваться на десятилетия не с нашей войны. Кроме того, президент считает, что если бы Украина имела ядерное оружие, то Россия бы не решилась на вторжение.
"Давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы, партнеры помогите нам профинансировать одномиллионную армию и переместите свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности, ситуации, чтобы люди имели спокойствие", – добавил Зеленский.
Президент добавил, что вступление Украины в НАТО – это также гарантии безопасности и для России.
Это гарантии для россиян, что Украина не пойдет на них с войной, а будет решать все вопросы дипломатическим путем. НАТО – это гарантия для всех, стабильная и не такая дорогая,
– подчеркнул президент Украины.
О переговорах с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Я готов сидеть напротив Путина за столом переговоров, если это будет единственный вариант для достижения мира в Украине,
– заявил Зеленский.
Президент Украины добавил, что, кроме России, на переговорах должны быть США и ЕС, чтобы гарантировать безопасность нашей стране и защитить территории от новых нападений страны-агрессора. Зеленский отметил, что если прямые переговоры с российским диктатором – единственный путь к миру, то он готов пойти на встречу.
Об окончании войны
Зеленский добавил, что Украине будет "очень тяжело выстоять, если война снова придет". Именно поэтому наше государство постоянно подчеркивает безопасность и ее гарантии.
Нам нужны гарантии того, что этот человек никогда не вернется... Мы заслуживаем справедливого мира и сегодня временные рамки соглашений и их сила зависит от президента Трампа и от нас от нашего диалога и давления на Путина,
– заявил президент.
В то же время он добавил, что Украина готова к прекращению горячей фазы войны.
Об участии КНДР в войне
Зеленский сообщил, что Украина ударила по району Курска, куда Россия ввела северокорейские войска. Говорится об около 12 000 солдат КНДР.
Их просто тренировали убивать нас, и они пришли убивать нас. 4 000 мы уничтожили, мы просили дать дальнобойное оружие, чтобы они не смогли до нас долететь. Это северные корейцы которые подписали договор с россиянами, это иранцы которые подписали договор с Путиным,
– сказал Зеленский.
Приглашал ли Трамп на инаугурацию
Зеленский подтвердил, что Дональд Трамп приглашал его на инаугурацию, но это было "в общих чертах, как, возможно, и других лидеров".
Я не знаю, кого он пригласил лично, но я считаю, что нам нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как закончить войну,
– сказал Зеленский.
Президент добавил, что в день инаугурации Трампа имел другие вопросы на повестке дня, и приезжать с визитом в США "было не очень уместно".
Зеленский подтвердил ликвидацию лица, причастного к преступлениям против украинцев
В интервью Зеленский подтвердил, что СБУ ликвидировала лицо, которое стоит за убийствами украинцев на Востоке и во время Революции достоинства на Майдане. Он не раскрыл имени врага, потому что не знает деталей этой спецоперации.
Также глава государства добавил, что украинские спецслужбы действуют в рамках справедливости и национальной безопасности.
О поддержке США
По словам Зеленского, в Украину должно было прийти вооружение на 77 миллиардов долларов. Однако наше государство получило значительно меньше.
На самом деле на сегодня 46 миллиардов из этого пакета поступило в Украину. 15 миллиардов из этих 77 должны поступить оружием в этом году,
– сообщил Зеленский.
Президент добавил, что когда от политиков Запада звучат заявления вроде "мы дали Украине миллиарды, где эти деньги", оказывается, что "большая часть этих денег" остается в США.
Зеленский добавил, что во время предоставления военной помощи Украине, США смогли обновить свое вооружение.
Зеленский заявил, что сейчас Украина в лучшей ситуации, чем в начале войны. Хотя ситуация на поле боя сложная, но остается неизменной за последние несколько месяцев.
Война принесла миллиарды доходов США
Зеленский считает, что полномасштабная война принесла США "миллиарды доходов и бесценный боевой опыт". Так, глава государства отметил, что США и Европа массово закупают оружие, а технологии, разработанные в Украине, стали доступными для Запада.
Кроме того, США получили от Украины опыт современной большой сухопутной войны, имеют всю информацию не только из разведки, но и непосредственно от военных, какое американское оружие работает, что не работает, что эффективно. Мы сами разработали дроны против российской техники, энергосети и военных целей, которых у США не было,
– заявил Зеленский.
Президент заверил, что украинские разработки и боевые наработки способствуют модернизации западных армий и меняют будущее военного дела.
Резкое заявление по поводу Такера Карлсона
Зеленский отметил, что западные СМИ должны понимать всю угрозу российской пропаганды и информационной войны с Кремлем. Он добавил, что на Западе до сих пор не поняли, что это серьезный инструмент для влияния.
"Они (западные СМИ – 24 Канал) повторяют кремлевские тезисы, пытаются убедить мир, что Украина должна пойти на уступки, что США и Европа должны уменьшить поддержку. Это – игра на стороне агрессора", - заявил Зеленский.
Вспоминая Карлсона, президент резко высказался в его адрес. Он призвал его быть объективным и "прекратить лизать зад России".
Если ты делаешь вид, что ты журналист, то будь объективным. Перестань лизать России зад и распространять ее пропаганду. Странно видеть, как некоторые люди презирают собственные демократические ценности, оправдывая диктатора, который ведет захватническую войну,
– резко заявил Зеленский.
Он также добавил, что Такер Карлсон своими заявлениями пытается опустить его до уровня Путина, однако Зеленский отметил – нельзя ставить знак равенства между агрессором и его жертвой.
О выборах в Украине
Зеленский заявил, что готов к выборам. В то же время президент добавил, что во время войны в стране не могут происходить выборы, поскольку это не предусмотрено Конституцией.
Есть большие вызовы, но не только юридические, а очень человеческие вещи: как будут голосовать наши военные, как могут голосовать люди на оккупированных территориях, миллионы людей, как они будут выражать кого они хотят выбрать, как будут голосовать 8 миллионов украинцев которые находятся заграницей из-за войны,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что как только "война закончится, закончится горячий этап войны", и закончится военное положение, тогда будут назначены выборы.
Президент также напомнил, что является легитимным лидером Украины, ведь его избрали 73%.