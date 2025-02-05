Зеленский заявил, что самый быстрый способ перейти к дипломатическому решению войны – это гарантировать вступление Украины в НАТО. Если же Украина не станет членом Альянса, то государству следует позаботиться о безопасности.

Если не НАТО, то тогда нам нужно говорить об огромной армии, это огромные деньги, то есть плюс контингент других наших партнеров, и, несомненно, это большой ракетный пакет сдерживания против России, если они начнут атаковать снова, – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что альтернативой вступления в НАТО может быть предоставление Украине ядерного оружия. По мнению Зеленского, оно может понадобиться, если война с Россией будет затягиваться на десятилетия не с нашей войны. Кроме того, президент считает, что если бы Украина имела ядерное оружие, то Россия бы не решилась на вторжение.

"Давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные системы, партнеры помогите нам профинансировать одномиллионную армию и переместите свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности, ситуации, чтобы люди имели спокойствие", – добавил Зеленский.

Президент добавил, что вступление Украины в НАТО – это также гарантии безопасности и для России.

Это гарантии для россиян, что Украина не пойдет на них с войной, а будет решать все вопросы дипломатическим путем. НАТО – это гарантия для всех, стабильная и не такая дорогая,

– подчеркнул президент Украины.