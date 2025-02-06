Силам ПВО удалось сбить 56 вражеских целей, 18 БпЛА были локально потеряны. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

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Сколько удалось уничтожить вражеских целей

Этой ночью россияне атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области. Также противник запускал дроны-камиказе "Шахед" и беспилотники-имитаторы разных типов с направления:

Орла;

Курска;

Брянска;

Миллерово;

Шаталово.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что нападение противника отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. 56 ударных БПЛА типа и беспилотники других типов удалось сбить в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

К сожалению, в результате вражеской атаки повреждены объекты в Харьковской, Черкасской и Днепропетровской областях.



Сколько вражеских целей сбило ПВО 6 февраля / Фото Воздушных Сил ВСУ