Ракеты КНДР, которые Россия использовала для ударов по Украине в декабре, были значительно более точными, чем те, которые использовали ранее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об этом

Увеличение точности до 50 – 100 метров от цели свидетельствует о том, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий.

Эксперт по вооружениям в Институте политических исследований Асан в Сеуле Янг Ук считает, что улучшение ракетных возможностей КНДР расширяет ее возможности угрожать Южной Корее, Японии и США или продавать модернизированное оружие "неудачным" государствам или вооруженным группам.

До момента использования этих ракет в Украине КНДР не имела возможности применить свое оружие в условиях реального боя.

Поскольку они производят ракеты и получают отзывы от клиентов, то есть российской армии, у них больше опыта в производстве более надежных ракет,

– объяснил Янг Ук.

В то же время пока непонятно, какие именно модификации внесла КНДР.

Ранее точность была 1 – 3 километра

Источник, на который ссылается издание, отметил, что анализ обломков не выявил изменений в конструкции ракет. Предположили, что возможно объяснение заключается в том, что ракеты оснащены лучшими навигационными системами или рулевым механизмом для облегчения маневрирования.

Янг также сказал, что другие факторы, которые могут повысить точность, включают лучшую информацию о цели, новые компоненты системы наведения, предоставленные Россией, и улучшения, основанные на данных и опыте, которые северокорейские ученые собрали во время войны.

Ранее северокорейские ракеты били с точностью 1 – 3 километра, но последняя имела точность от 50 до 100 метров.