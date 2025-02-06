Ракеты КНДР, которые Россия использовала для ударов по Украине в декабре, были значительно более точными, чем те, которые использовали ранее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Курской операции – полгода: Генштаб назвал ключевые достижения наступления на территорию России
Что известно об этом
Увеличение точности до 50 – 100 метров от цели свидетельствует о том, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий.
Эксперт по вооружениям в Институте политических исследований Асан в Сеуле Янг Ук считает, что улучшение ракетных возможностей КНДР расширяет ее возможности угрожать Южной Корее, Японии и США или продавать модернизированное оружие "неудачным" государствам или вооруженным группам.
До момента использования этих ракет в Украине КНДР не имела возможности применить свое оружие в условиях реального боя.
Поскольку они производят ракеты и получают отзывы от клиентов, то есть российской армии, у них больше опыта в производстве более надежных ракет,
– объяснил Янг Ук.
В то же время пока непонятно, какие именно модификации внесла КНДР.
Ранее точность была 1 – 3 километра
Источник, на который ссылается издание, отметил, что анализ обломков не выявил изменений в конструкции ракет. Предположили, что возможно объяснение заключается в том, что ракеты оснащены лучшими навигационными системами или рулевым механизмом для облегчения маневрирования.
Янг также сказал, что другие факторы, которые могут повысить точность, включают лучшую информацию о цели, новые компоненты системы наведения, предоставленные Россией, и улучшения, основанные на данных и опыте, которые северокорейские ученые собрали во время войны.
Ранее северокорейские ракеты били с точностью 1 – 3 километра, но последняя имела точность от 50 до 100 метров.