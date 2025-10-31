Під час поїздки до Березинського біосферного заповідника Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь береже природу та екологічну спадщину, а ЄС безплатно користується цим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
Чому жалівся Олександр Лукашенко?
Під час візиту до заповідника Лукашенко пожалівся, що вітер "відносить екологічно чисте повітря Білорусі до Європи", а вона за це не платить.
І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо те, що нам дісталося від Бога,
– зухвало сказав він.
За його словами, поки що замість "плати за чисте повітря" ЄС вводить проти Білорусі санкції. Він переконаний, що ситуація невдовзі зміниться і Європа нібито "буде змушена платити".
Які санкції ввело ЄС проти Білорусі та до чого тут Росія?
Європейський союз засуджує Білорусь за її провокативні дії – йдеться про запуск метеорологічних куль, які вторглися в повітряний простір Литви. В ЄС також заявили про готовність запровадити нові санкції проти білоруського режиму, якщо подібні дії продовжаться.
Литва підготувала рішення про закриття кордону із Білоруссю на невизначений термін.
26 жовтня російську ракету "Орешник" розмістили на території Білорусі, а вже в грудні 2025 року вона вперше заступить на бойове чергування.
Росія планує розмістити ядерну зброю в Білорусі, оскільки більше не може гарантувати безпеку своїх арсеналів у Криму. Це частина стратегії Кремля для тиску на НАТО та шантажу європейських союзників США.