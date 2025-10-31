Під час поїздки до Березинського біосферного заповідника Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь береже природу та екологічну спадщину, а ЄС безплатно користується цим. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Чому жалівся Олександр Лукашенко?

Під час візиту до заповідника Лукашенко пожалівся, що вітер "відносить екологічно чисте повітря Білорусі до Європи", а вона за це не платить.

І настане той час, коли ця смердюча Європа буде нам платити за те, що ми бережемо те, що нам дісталося від Бога,

– зухвало сказав він.

За його словами, поки що замість "плати за чисте повітря" ЄС вводить проти Білорусі санкції. Він переконаний, що ситуація невдовзі зміниться і Європа нібито "буде змушена платити".

Які санкції ввело ЄС проти Білорусі та до чого тут Росія?