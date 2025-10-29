Речниця білоруського диктатора Наталія Ейсмонт розповіла пропагандистському виданню ТАСС, коли "Орешник" поставлять на бойове чергування, пише 24 Канал.
Дивіться також План "Б" Путіна: експерт пояснив, чому росіянам важливо розмістити "Орешник" саме у Білорусі
Коли путінський "Орешник" вперше чергуватиме?
За словами Ейсмонт, підготовчі роботи для розміщення бойового комплексу "Орешник" на території Білорусі вже завершені.
У грудні поточного року він буде поставлений на бойове чергування, тому всі розмови, бути чи не бути "Орешнику", на цьому вичерпані,
– додала речниця Олександра Лукашенка.
Відомо, що Росія вже застосовувала балістичну ракету проміжної дальності "Орешник". В перший та єдиний раз це сталось під час війни проти України – удар було завдано по Дніпру у листопаді 2024 року. Після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва передасть й для його країни таку систему.
У вересні 2025 білоруська сторона вихвалялась відпрацюванням розгортання "Орешника" під час навчань "Захід-2025", демонструючи готовність до використання комплексу на своїй території.
Що відомо про застосування ракетного комплексу "Орешник"?
26 вересня російську ракету "Орешник" розмістили на території Білорусі, аргументуючи таке рішення необідністю "гарантування безпеки Білорусі".
Експерти зазначать, що передача Білорусі "Орешника" є частиною інформаційної операції Росії, адже другий пуск ракети виявився невдалим, тож росіяни про нього нічого не розказали.
Ракетний комплекс "Орешник" є технологічно недосконалим. Фактично – це переділена радянська міжконтинентальна ракета без двох ступенів, через що вона втратила баланс і стала ненадійною. Пуски показали конструкційні проблеми – один запуск вийшов аварійним, інший вибухнув на території Росії.