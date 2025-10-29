Речниця білоруського диктатора Наталія Ейсмонт розповіла пропагандистському виданню ТАСС, коли "Орешник" поставлять на бойове чергування, пише 24 Канал.

Дивіться також План "Б" Путіна: експерт пояснив, чому росіянам важливо розмістити "Орешник" саме у Білорусі

Коли путінський "Орешник" вперше чергуватиме?

За словами Ейсмонт, підготовчі роботи для розміщення бойового комплексу "Орешник" на території Білорусі вже завершені.

У грудні поточного року він буде поставлений на бойове чергування, тому всі розмови, бути чи не бути "Орешнику", на цьому вичерпані,

– додала речниця Олександра Лукашенка.

Відомо, що Росія вже застосовувала балістичну ракету проміжної дальності "Орешник". В перший та єдиний раз це сталось під час війни проти України – удар було завдано по Дніпру у листопаді 2024 року. Після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Москва передасть й для його країни таку систему.

У вересні 2025 білоруська сторона вихвалялась відпрацюванням розгортання "Орешника" під час навчань "Захід-2025", демонструючи готовність до використання комплексу на своїй території.

Що відомо про застосування ракетного комплексу "Орешник"?