Утром 22 декабря на Житомирщине сошел с рельсов грузовой поезд Укрзализныци. Также из-за аварии пострадал поезд сообщением №45/46 Харьков – Ужгород. Железнодорожники экстренно останавливали движение, из-за чего с трассы сошел локомотив.

Вскоре выяснилось, что это не просто авария, а спланированная атака России – враг ударил "Шахедом". Более того, для этого Россия могла использовать своих сателлитов из Беларуси.

24 Канал разбирает опасный прецедент. В этом помог директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Новая угроза от "Шахедов"

Удар по грузовому поезду вблизи Коростеня стал одним из самых показательных эпизодов последних атак российских БПЛА по украинской инфраструктуре.

Речь идет не просто об очередном применении "Шахеда", а об атаке, которая могла осуществляться в режиме активного управления и донаведения в реальном времени.

Последствия удара / Фото ГСЧС Житомирщины

Совокупность технических, географических и разведывательных факторов указывает на то, что такое управление могло осуществляться с территории Беларуси.

В течение нескольких дней после эпизода с локомотивом произошли также атаки на ремонтную бригаду, железнодорожный мост и локомотивное депо – все удары на участке Киев – Ковель, что тянется неподалеку Беларуси и глубже от России.

После всех этих атак "белорусский след" в наведении "Шахедов" стал очевиден многим специалистам в области военных радиотехнологий. В частности, об этом заявлял и Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Почему этот удар мог быть не "слепым"?

В момент атаки в районе Коростеня одновременно двигались два поезда – грузовой и пассажирский №45/46 Харьков – Ужгород. Оба находились в движении.

Это критически важная деталь: поражение динамической цели требует либо постоянной коррекции траектории, или по крайней мере обновления координат цели непосредственно перед ударом.

Классический "Шахед" в режиме автономного полета по заранее заданным координатам не способен надежно поразить движущийся объект, особенно железнодорожный поезд. Вероятность случайного попадания в таком случае чрезвычайно низкая. Итак, оператор или система управления имели доступ к каналу связи, что позволял корректировать полет дрона в режиме, близком к реальному времени.

Вероятнее всего, первоочередной целью дрона была энергетическая инфраструктура под Коростенем (подстанция Лесная – 330), но, увидев грузовой поезд, российский оператор дрона решил переназначить ему цель на локомотив грузового поезда, находившийся в движении.

Проблема дальности управления

Для онлайн-донаведения критически важен стабильный и достаточно широкий канал передачи данных. Речь идет не только о телеметрии, но и о передаче видеосигнала с бортовой камеры.

На практике прямое радиоуправление такими дронами возможно на расстоянии примерно 100 километров, в лучшем случае – до 200 километров, при условии использования мощных передатчиков и благоприятных условий. Удар по Коростеню произошел на расстоянии около 262 километров от ближайшей точки государственной границы Российской Федерации.

Расстояние до границы с Беларусью в этом районе существенно меньше. Именно этот фактор открывает технически реалистичную возможность размещения: наземного ретранслятора, мобильной станции управления, или даже непосредственно экипажей операторов на территории Беларуси.

Анатолий Храпчинский предполагает наличие "белорусского следа", о котором говорил президент Зеленский. Более того, Храпчинский не видит здесь большой диковинки, ведь Беларусь – союзник России в агрессии против Украины, чего не скрывает и даже гордится.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Безусловно, отдельно надо говорить о территории Беларуси. Сейчас там появляются антенны, которые с большой вероятностью формируют наземные станции связи, способные работать с теми "Шахедами", заходящими на Ровенскую, Волынскую или Житомирскую области. Россия давно использует Беларусь как элемент войны – не всегда для прямого запуска ударов, но системно для разведки, логистики и инфраструктурной поддержки. Поэтому к этому надо привыкнуть и четко понимать: отсутствие российских войск на границе не означает, что Беларусь не воюет против Украины.

Именно поэтому Россия вполне логично заложила использование Беларуси как узла связи для построения и поддержки mesh-сетей управления дронами. Это не про "может быть" – это про архитектуру войны, которую они выстраивают.

Все может быть значительно хуже

Но вариант с Беларусью – не единственный. Управление могло осуществляться путем ретрансляции сигнала через другие "Шахеды", которые образуют mesh-сеть.

Как работает mesh-сеть – объяснение Анатолия Храпчинского:

К сожалению, mesh-ретрансляция для поддержки нанесения ударов вглубь Украины уже выглядит теоретической гипотезой для реальной боевой задачи. Такого мнения придерживается Анатолий Храпчинский.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве "Шахеды" уже активно используют mesh-связь. Если очень упрощенно, то это как Wi-Fi у вас дома, но с принципиальной разницей: каждый “девайс” в этой сети одновременно является и клиентом, и точкой доступа. Каждый дрон может ретранслировать сигнал дальше и выстраивать сеть. Именно это открывает для врага ключевую возможность, управлять или менять точку цели "Шахеда" практически на всей территории Украины. И мы это уже видим в реальной тактике. Они почти перестали летать плотными группами. Зато часть дронов через определенные промежутки дистанции просто кружит. Это прямой индикатор того, что отдельные "Шахеды" используются как воздушные ретрансляторы. Они формируют каналы связи вглубь Украины, которые далее замыкаются или на ключевые наземные системы, или непосредственно на территорию РФ. Именно там могут находиться пункты, которые позволяют корректировать полетное задание или менять цель уже в полете. За этот год противник также выстроил стационарную инфраструктуру пусков, в Донецке, в Крыму, а также вблизи Сумской и Черниговской областей на территории РФ. Все эти точки могут работать как элементы единой сети, условные "наземные станции", которые принимают и контролируют каналы связи. Относительно дальности: mesh-канал может тянуться до 300 км, но стабильная и качественная передача данных – это 150 – 180 километров. Оптимум – около 150 километров, когда можно передавать большие пакеты данных. То есть, когда один "Шахед" кружит, например, в Черниговской области или на севере Киевщины, – у нас фактически уже выстроен канал связи.

Эксперт констатирует, что россияне не стоят на месте, а активно совершенствуют "Шахеды", которые уже давно не просто иранский импорт. Сейчас это довольно технологичный продукт, который наносит большой вред и может стать еще опаснее.

При этом каждый дополнительный узел ретрансляции резко уменьшает доступную пропускную способность и повышает задержки сигнала. Для точного донаведения по движущейся цели такая сеть является ненадежной, особенно в условиях противодействия РЭБ. Поэтому, если это действительно была mesh-сеть, россиянам удалось обойти "красные флажки" и обмануть силы обороны. Но это не отменяет того, что они могли подстраховаться за счет башен в Беларуси.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Когда мы говорим о поражении локомотива, это не означает, что где-то сидит оператор с пультом и в ручном режиме наводит "Шахед". Это важный момент, который часто неправильно интерпретируют. Давайте вспомним, как в свое время враг активно использовал NVIDIA на дронах типа "Молния". Там эти компьютеры применялись для записи и отработки алгоритмов – как применения вооружения, так и визуальной навигации. Фактически они накапливали и обучали модели, формировали библиотеки решений. Сегодня большинство "Шахедов" уже оснащены камерами. Это означает, что дрон не просто летит по заранее заданному маршруту. Условно говоря, он заходит на территорию Украины с первичной задачей - например, поразить ТЭЦ или другой стационарный объект. Но во время полета он воспринимает окружающую среду. Если в поле зрения появляется локомотив, а образ локомотива уже есть в его памяти, дрон способен захватить эту цель. При заданной высоте, скорости и эшелоне полета он получает возможность выполнить поражение. В этот момент дрон передает в сеть сообщение о захвате условной "цели №5". Оператор при этом не управляет дроном вручную. Он видит на экране: на конкретном маршруте, в конкретном сегменте полета, цель захвачена, и дрон имеет техническую возможность отработать по ней. Фактически роль оператора сводится к подтверждению решения, после чего дрон самостоятельно заходит на цель. Это означает, что у врага уже есть ситуативное понимание обстановки. Они его накапливают: дроны уже летали по этим маршрутам, собирали данные, эти данные обрабатываются, обновляются алгоритмы. Это не фантастика, а реальность текущей войны. Именно поэтому мы видим атаки дронами уже в светлое время суток. Причина проста: на большинстве "Шахедов" установлены камеры. Аналогичную логику Россия применяет и с крылатыми ракетами – они часто подлетают под утро, когда визуальная коррекция максимально эффективна.

Беларусь под подозрением

С учетом известных характеристик модернизированных "Шахедов" можно выделить два наиболее вероятных варианта:

Специализированные радиочипы с наземным ретранслятором

В дронах фиксировали наличие передающих модулей китайского и российского производства - с мощностью до 5 Вт, рабочими частотами в диапазоне 800 МГц – 2,5 ГГц, поддержкой OFDM/FHSS и шифрования AES-128/256.

При наличии ретранслятора на территории Беларуси это позволяет обеспечить связь на дистанции, достаточной для управления полетом в районе Коростеня. Такие ретрансляторы могут быть размещены у границы с Украиной, в частности на крышах многоэтажек. Эту версию, в частности, официально озвучил и Президент Украины Владимир Зеленский. Оборудование, помогающее россиянам нести смерть, может стоять на крышах обычных жилых пятиэтажек.

Управление через 4G-сети

Отдельные модификации "Шахедов" оснащаются 4G-модемами. В таком случае передача данных может осуществляться через белорусскую мобильную сеть. Это объясняет, почему дрон сохранил канал связи далеко за пределами зоны, где российские SIM-карты уже не работают. Факты использования белорусской телеком-инфраструктуры в интересах РФ уже фиксировались ранее.

Разведывательные данные и роль Беларуси

Украинская разведка ранее сообщала о развертывании на территории РБ специальной площадки для запуска и управления "Шахедами". Формально она пока не используется для массовых пусков по Украине, однако это не означает, что она не задействована для других задач – в частности, для дистанционного управления и донаведения.

Вполне вероятно, что на этих объектах уже работают российские военные операторы, которые направляют дроны по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.

Дополнительным косвенным подтверждением этой версии является то, что в последнее время удары по энергетическим и железнодорожным объектам Волыни осуществляются с активным использованием воздушного пространства Беларуси. Это удобно не только с навигационной точки зрения, но и для поддержания стабильного канала связи.

Атака по поезду вблизи Коростеня имеет все признаки управляемого удара с донаведением в реальном времени. География инцидента, технические ограничения каналов связи и имеющиеся разведданные указывают на то, что наиболее вероятным местом размещения ретрансляторов или операторов является территория Республики Беларусь.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Потенциально эта инфраструктура может использоваться и против Европы. Мы же видим, что Россия размещает "Орешник" на территории Беларуси неслучайно – это про сокращение времени подлета ракет. С "Шахедами" логика та же: сегодня с территории Беларуси их могут не запускать, но башни и ретрансляторы связи там вполне могут работать на европейское направление. И давайте просто зафиксируем факт: Россия уже активно использует воздушное пространство Беларуси для пролетов "Шахедов", в том числе в направлении Польши. Это не гипотеза – это уже практика.

Беларусь все глубже втягивается в войну не только как транзитная или вспомогательная территория, а как активный элемент системы управления ударами по Украине.

Такое участие создает прямую угрозу не только для украинской инфраструктуры, но и для самих граждан Беларуси, которые фактически становятся соучастниками военных преступлений из-за действий военных и спецслужб на их территории. Независимо от того, в курсе ли сам Лукашенко, чем конкретно занимаются допущенные им на белорусскую территорию российские военные, мировое сообщество должно реагировать на такую непосредственную причастность белорусских властей к военной агрессии.

Также должна реагировать и Украина. Начинать нужно было еще вчера, считает Храпчинский.

Анатолий Храпчинский Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Что с этим делать? Противодействие здесь – это не только навигация, а прежде всего каналы связи. Именно об этом говорил Валерий Залужный, описывая концепцию системы "Покров" в своей статье для The Economist в ноябре 2023 года (How to win a war of attrition). Речь идет о комплексном противодействии: навигации, связи, сенсорам, обмену данными. Ключевое – развертывание эффективных средств радиоэлектронной борьбы, способных создавать помехи именно на mesh-каналах связи. Mesh-сеть имеет критическую уязвимость: разрушение хотя бы одного узла нарушает работу всей сетки. И именно в эту точку должна бить современная противодроновая оборона.

Анатолий Храпчинский считает, что необходимо разобраться, что точно произошло. В частности, стоит установить роль Беларуси в атаке на поезд под Коростенем. По мнению эксперта, для этого есть все инструменты.