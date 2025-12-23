Об этом сообщили в ГУР МОУ, пишет 24 Канал.

Смотрите также Россияне это изучают: военный сказал, в каких инструментах ВСУ опережают врага

Как россияне обновили FPV-дрон "Молния"?

По данным украинской разведки, в российских дронах теперь можно найти не только аппаратные компоненты западного производства, но и программные. Враг модифицировал ударный БпЛА "Молния-2Р", который отныне будет использоваться уже не как дрон-камикадзе, а как платформа для воздушной разведки и корректировки огня.

К слову, подробную информацию о конструкции, электронике и происхождении компонентов можно посмотреть по ссылке.

Ранее ГУР сообщало о применении Россией дронов типа "Молния" – они запускались с катапульты и наводились оператором. Впрочем впоследствии появилась новая версия БпЛА "Молния-2" – с двумя двигателями на крыльях, измененным фюзеляжем, большей дальностью полета и мощной боевой частью.

Новую модификацию "Молния-2Р" россияне разработали специально для разведки. Вражеские разработчики интегрировали на борт микрокомпьютер Raspberry Pi 5, а также китайский Mini PC F8, промаркированный российским брендом Raskat (ООО "НОВЫЙ АЙ ТЫ ПРОЕКТ") с установленной лицензионной операционной системой Windows 11.

Кроме стандартной FPV камеры, беспилотник оснащен дополнительной китайской камерой SIYI ZR10 с 10-кратным зумом и трехосной стабилизацией. Это значительно повышает возможность наблюдения, обнаружения целей и корректировки ударов в режиме реального времени. Для передачи видео с обеих камер, телеметрии и команд управления на "Молнии-2Р" установлен спутниковый терминал Starlink, благодаря которому дрон может работать на больших расстояниях и уменьшает зависимость от наземных каналов связи.

Чем опасны дроны "Молния"?