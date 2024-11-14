Боевой БПЛА "Молния - 1" относительно небольшой по размеру. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, когда-то дрон больше использовали как ложную цель.

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Какова главная опасность "Молнии"

Россияне начали добавлять к этому дрону небольшие боевые части весом 3 – 5 килограммов. Сам БПЛА является максимально примитивным. Он достаточно прост с точки зрения всех компонентов, которые в нем есть.

Используется электромотор, минималистичная электроника, с неустойчивой навигацией. Эти дроны просто запускают по городу. Например, для ударов по Харькову не нужно, чтобы он имел большую дальность,

– рассказал Олег Катков.

Даже если БПЛА просто будет лететь 40 километров от границы без навигатора, то с большой вероятностью попадет в какой-то из районов Харькова. Враг использует такие небольшие "Молнии - 1" с одной целью – терроризировать мирное население.

Обратите внимание! Боевая часть этого дрона составляет 3 – 5 килограммов. Это в 10 раз меньше, чем у “Шахеда”.

Относительно противодействия, то если бы "Молния" летела на чуть более дальнее расстояние, то ее можно обезвредить благодаря средствам РЭБ. Но Харьков слишком близко, поэтому дрон может попасть туда даже без навигации. Он небольшой, что также затрудняет его обнаружение радиолокационными средствами.

Напомним, 13 ноября дроны "Молния-1" попали в жилой дом и стоянку торгового центра в Харькове. Ранены 4 человека, 13 автомобилей повреждены.