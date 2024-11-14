Бойовий БпЛА "Молнія - 1" є відносно невеликий за розміром. Як розповів 24 Каналу військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, колись дрон більше використовували як хибну ціль.

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Яка головна небезпека "Молнії"

Росіяни почали додавати до цього дрона невеликі бойові частини вагою 3 – 5 кілограмів. Сам БпЛА є максимально примітивним. Він досить простий з погляду всіх компонентів, які в ньому є.

Використовується електромотор, мінімалістична електроніка, з нестійкою навігацією. Ці дрони просто запускають по місту. Наприклад, для ударів по Харкову непотрібно, щоб він мав велику дальність,

– розповів Олег Катков.

Навіть якщо БпЛА просто летітиме 40 кілометрів від кордону без навігатора, то з великою ймовірністю потрапить в якийсь з районів Харкова. Ворог використовує такі невеликі "Молнії - 1" з однією метою – тероризувати мирне населення.

Зверніть увагу! Бойова частина цього дрона становить 3 – 5 кілограмів. Це в 10 разів менше, ніж у “Шахеда”.

Щодо протидії, то якби "Молнія" летіла на трохи дальшу відстань, то її можна знешкодити завдяки засобам РЕБ. Але Харків надто близько, тому дрон може потрапити туди навіть без навігації. Він невеликий, що також ускладнює його виявлення радіолокаційними засобами.

Нагадаємо, 13 листопада дрони "Молнія-1" влучили у житловий будинок та стоянку торгівельного центру у Харкові. Поранені 4 люди, 13 автомобілів пошкоджені.