Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар харківського міського голови Ігоря Терехова в ефірі "Ми-Україна". За його словами, з першого дня повномасштабного вторгнення на Харків летять усі види російського озброєння: КАБи, ракети С-300 і С-400, "Іскандери", "Шахеди".

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Новий тип загрози — дрони "Молнія"

Тепер з'явився новий вид дронів, "Молнія", які випробовують на харківчанах.

Наші військові навчаються їх збивати, проте для цього потрібен час та досвід,

– зазначив Терехов.

Він підкреслив, що питання захисту від нових дронів обговорювалось під час його останньої зустрічі з військовими, і це завдання для них є надзвичайно важливим.

Ігор Терехов також повідомив, що в останні дні росіяни змінили тактику атак, почавши використовувати дрони для ударів по Харкову.

Деякі з них влучили в житлові будинки та офісні приміщення, завдавши значних руйнувань. Попри постійні обстріли, місцева влада продовжує відновлювати пошкоджені будівлі та посилює темпи ремонтних робіт з наближенням зимових холодів.