Росія 3 листопада вдарила по супермаркету в Харкові. Те, як він виглядає, показує 24 Канал із посилання на місцеві телеграм-канали.

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Супермаркет вигорів вщент

Внаслідок атаки по Харкову постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено скління вікон, чотири торговельних павільйони, два супермаркети, лабораторію, кав’ярню, а також 21 кіоск і торгівельний центр. Зокрема, постраждали два житлових будинки та десять автомобілів.

Один із супермаркетів "Рост" у Харкові суттєво постраждав. У нього вибиті вікна, а також він сильно вигорів.

Як виглядає супермаркет: дивіться відео

️Попередньо, постраждали 11 цивільних людей і чотири співробітники МВС.

Триває ліквідація наслідків атаки. Харків продовжує оговтуватись від чергового ворожого удару по місту.

Харків оговтується від атаки / Фото Ґвара Медіа

Росіяни, окрім Харкова, атакували авіабомбами й область.

Так, приблизно о 20:50 вони вдарили по Ківшарівці Куп'янського району. Голова ОВА Синєгубов повідомив, що унаслідок обстрілу пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок. Там зруйновано під'їзд.