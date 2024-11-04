Основні висновки ISW передає 24 Канал. Мовиться здебільшого про атаки армії Росії за період 2 та 3 листопада 2024 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 3 листопада

Російські війська просунулися до головного українського виступу в Курській області. Про атаки ЗСУ на тій ділянці також була інформація, без подробиць.

області. Про атаки ЗСУ на тій ділянці також була інформація, без подробиць. Російські війська 2 і 3 листопада продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від міста Харкова – біля Вовчанська та Хатища, але не просунулися.

та Хатища, але не просунулися. Росіяни просунулися на захід від Сватового та на північний захід від Кремінної, зокрема на східну околицю Андріївки та в північних Тернах.

та на північний захід від Кремінної, зокрема на східну околицю Андріївки та в північних Тернах. Армія Росії нещодавно розпочала механізований штурм розміром у батальйон на південний схід від Сіверська та незначно просунулася.

та незначно просунулася. 2 і 3 листопада російські війська продовжували штурм Часового Яру та на південь від Часового Яру біля Передтехнічного, але не просувалися.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні / Зображення ISW

Джерела з Росії стверджували, що російські війська захопили Леонідівку на південний захід від Торецька , але ISW не може незалежно перевірити ці заяви. Факт, що росіяни продовжували атакувати східний Торецьк і на південний захід від Торецька.

, але ISW не може незалежно перевірити ці заяви. Факт, що росіяни продовжували атакувати східний Торецьк і на південний захід від Торецька. Також російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на південь і південний схід від Покровська 2 і 3 листопада, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

2 і 3 листопада, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень. Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на північ від Курахового 2 і 3 листопада. І просунулися на північний схід і північний захід від Вугледара .

. Також російські сили незначно просунулися під час локальних наземних атак у західній частині Запорізької області 3 листопада. Були й локалізовані наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зазначає, що російські війська за 2 – 3 листопада просунулися поблизу Сіверська, Покровська, Курахового та Вугледара. Активні бої тривають на більшості ділянок фронту.

