Основные выводы ISW передает 24 Канал. Речь идет в основном об атаках армии России за период 2 и 3 ноября 2024 года.

Смотрите также Южная Корея рассматривает возможность усиления поддержки Украины из-за действий КНДР, – ISW

Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 3 ноября

Российские войска продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области. Об атаках ВСУ на том участке также была информация, без подробностей.

области. Об атаках ВСУ на том участке также была информация, без подробностей. Российские войска 2 и 3 ноября продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харькова – возле Волчанска и Хатища, но не продвинулись.

и Хатища, но не продвинулись. Россияне продвинулись на запад от Сватово и на северо-запад от Кременной, в частности на восточную окраину Андреевки и в северных Тернах.

и на северо-запад от Кременной, в частности на восточную окраину Андреевки и в северных Тернах. Армия России недавно начала механизированный штурм размером в батальон на юго-восток от Северска и незначительно продвинулась.

и незначительно продвинулась. 2 и 3 ноября российские войска продолжали штурм Часового Яра и к югу от Часового Яра возле Предтехнического, но не продвигались.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине / Изображения ISW

Источники из России утверждали, что российские войска захватили Леонидовку к юго-западу от Торецка , но ISW не может независимо проверить эти заявления. Факт, что россияне продолжали атаковать восточный Торецк и к юго-западу от Торецка.

, но ISW не может независимо проверить эти заявления. Факт, что россияне продолжали атаковать восточный Торецк и к юго-западу от Торецка. Также российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на юг и юго-восток от Покровска 2 и 3 ноября, но ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

2 и 3 ноября, но ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений. Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на север от Курахово 2 и 3 ноября. И продвинулись на северо-восток и северо-запад от Угледара .

. Также российские силы незначительно продвинулись во время локальных наземных атак в западной части Запорожской области 3 ноября. Были и локализованные наземные атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отмечает, что российские войска за 2 – 3 ноября продвинулись вблизи Северска, Покровска, Курахово и Угледара. Активные бои продолжаются на большинстве участков фронта.

