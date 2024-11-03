Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Ранее также отмечалось, что Южная Корея рассматривает возможность отправки группы военных наблюдателей в Украину.

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Южная Корея рассматривает все сценарии

У министра иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юла спросили о возможной отправке оружия в Украину после размещения северокорейских войск на территории России.

В ответ он заявил, что "рассматриваются все возможные сценарии". Чо также подчеркнул, что Южная Корея будет контролировать участие северокорейских войск и "выгоды", которые КНДР получает от России, чтобы определить курс действий.

2 ноября Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что за последнюю неделю российские войска перебросили 7000 дополнительных северокорейских военнослужащих в районы вблизи границы с Украиной.

По данным разведки, россияне вооружили корейцев 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/НВЧ, противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) "Феникс" и противотанковыми гранатометами РПГ-7.