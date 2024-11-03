Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Россия нашла форму сотрудничества с Северной Кореей, которая позволит ей усилить военное производство. Также известно, что Пхеньян отправил воевать в Россию молодых людей примерно 20-летнего возраста. Они не имеют соответствующей подготовки, чтобы участвовать в серьезных боевых действиях.

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КНДР это выгодно

Россияне действительно нашли способ привлечь в свою армию северокорейских военных. И это также выгодно для самой КНДР, чтобы ее войско получило подготовку в боевых условиях.

В то же время это, по мнению политолога, только верхушка айсберга.

Сейчас еще большей проблемой является привлечение на военное производство России очень дешевой рабочей силы из Северной Кореи,

– подчеркнул он.

Этим работникам, по его словам, не нужно платить большие деньги, которые российские власти платят своим гражданам. Это касается как военных из КНДР, так и гражданских.

Для них, по большому счету, не существует норм трудовых кодексов. Это почти рабская сила, которой руководство Северной Кореи "рассчитывается" за технологическую и другую поддержку страны со стороны России,

– подчеркнул он.

Речь идет об оружии, пищевых продуктах. Также нельзя исключать, что Москва передаст Пхеньяну технологии производства, хранения и применения ядерного оружия. Также помощь может касаться обхода санкций, которые применены против Северной Кореи, благодаря использованию соответствующих торговых каналов России.

Обратите внимание! По данным ГУР МО Украины на российской территории вблизи с границей с нашей страной находится более 7 тысяч северокорейский военных. В конце октября 2024 года Россия перебросила их из Приморского края.

Для Северной Кореи, по мнению Алексей Буряченко, это очень выгодная сделка.

Однако все может измениться, если в ближайшее время появятся какие-то "чёрные лебеди" – непредсказуемые обстоятельства, которые невозможно просчитать заранее.

Напомним, что Владимир Зеленский считает, что если бы Украина имела разрешение от западных партнеров наносить удары вглубь территории России, то она уже могла бы ударить превентивно и ликвидировать войска Северной Кореи, находящиеся на территории страны-агрессора.

Однако вместо того, чтобы предоставить Украине такое разрешение, союзники, по словам президента, наблюдают.